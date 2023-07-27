Geçtiğimiz hafta patlak veren İstanbul Büyükçekmece'deki yaşlı bakım evindeki skandalda hiç vicdan kalmamış dedirten görüntüler, yürekleri sızlatmıştı. Özel bakımevi çalışanı Nuri C.'nin yaşlılara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya sızar sızmaz gündem olmuştu. Elden ayaktan düşmüş yaşlılarımıza hürmet etmek yerine sergilenen bu kötü tavır sonrasında çalışan ve bakım ile alakalı yargı süreci başlamıştı.

Özel bakım evinde parasıyla kalan ve bakıma muhtaç olan bir yaşlıya bakımevi çalışanı Nuri C.'nin uyguladığı şiddet, Melek P. tarafından cep telefonu kayırlarına alınmıştı. Bakımevi iki çalışanı yargılanma sonrası tutuklanırken, bakım evi de geçici süre kapatılmıştı. Kapatılan bakım evinde kalan yaşlılar kurumlara yerleştirilirken, yakınları ise kalan eşyalarını almak için geldi.

Yaşlı Bakım Evinde Skandallar Bitmek Bilmiyor

Bu sabah saatlerinde bakım evi ile alakalı bir iddia daha ortaya atıldı ve 70 yaşındaki bakım evinde kalan Tamer Uzkan, bir iddia daha ortaya attı. Başka bakım evine gitmeyi red eden yaşlı, dışarda kaldığını açıkladı ve tutuklanan çalışanlar ile alakalı bir başka açıklama yaptı. Uzkan, kendisinin de işten atılan çalışan tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti ve “Bakıcılardan biri hastaya şiddet uygulamış, yakalanmış. Aldılar götürdüler. Arkasından bakanlıktan emniyetten Büyükçekmece Emniyet Amirliğinden geldiler. Suçlu zaten ellerinde. Bizi neden cezalandırıyorlar? Kurum bir hata yaptıysa, kuruma ceza kesersin. Buradaki yatalak hastaları, aciz insanları, neden saat 4'e kadar başka kurumlara yerleştiriyorsun? Bize böyle mi sahip çıkıyorsunuz? İlk defa böyle bir şey oluyor. Ben aşağı yukarı 6 senedir oradayım. Böyle bir şey yaşamadık da duymadık da. Bizde çalışan çocuk. Ondan bir gün önce beni yıkadı. Asıl bizi çekselerdi tam bir infial olurdu.

Benim de Kafama Vurdu

O benim kafama vurdu ben onun kafasına vurdum. O bana sıcak su döküyordu. Biz artık burada iç içe aile gibi olduk. Yeni gelen bir kız vardı. O gelmiş çekmiş görüntüyü. Sosyal medyaya gönderdi ondan sonra infial oldu. O işten ayrıldı. İşten ayrıldıktan sonra bu olay ortaya çıkıyor meydana" diye konuştu.

Böyle İnsanlar Çıkıyor

Anne ya da babasını yaşlı bakım evine bırakan ve sonrasında da kalan eşyalarını almaya gelen kişiler de olaya müdahil olarak açıklamalarda bulundu. İlk defa böyle bir olay yaşadıklarını açıklayan bir evlat, ''Hiç beklemiyordum çünkü. Burada çalışan diğer arkadaşlar da çok samimi ve güvenilir insanlar. İçinden biri çıktı diye tamamen bir kurumu kötülemenin bir mantığı yok aslında'' dedi.