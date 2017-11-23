Casio GZE-1 Aksiyon Kameraları Tasarımıyla İlgi Odağı Oldu

Casio GZE-1 tanıtımı yapıldı. Casio GZE-1 hem tasarımı hem de özellikleriyle büyüledi. Casio GZE-1 nasıl bir sistem kullanıyor? Casio GZE-1 fiyatı nasıl?

Saat alanında lider markalardan biri olan Casio, geçtiğimiz günlerde yeni alanlara yöneleceğini işaret eden bazı adımlarla gündem oldu. Daha önce birçok kez G-Shock serisi ile teknoloji dünyasında gündem olan markanın bu kez aksiyon kameralarının piyasayı sarsacağı açıklandı. Merakla beklenen aksiyon kamera serisinin ilk modeli ise sonunda tanıtıldı. Casio GZE-1 adı ile tanıtılan yeni aksiyon kameraları bir hayli ilgi odağı olmayı da başardı. Hemen özelliklere geçelim.

Casio GZE-1 Tasarımı Büyüledi

Casio GZE-1 özelliklerinden önce tasarımın dikkatleri üzerine topladığını görüyoruz. Tasarımda G-Shock modellerini yansıtan bir yapı kullanılmış ve benzersiz bir aksiyon kamera tasarımı siz konusu. Orta bölümde yer alan dev lensin yanı sıra, güçlendirilmiş dış çerçeve tasarımı da oldukça ilgi çekici.

Casio GZE-1 Özellikleri Neler?

Zırhlı bir kamera gibi gözüken Casio GZE-1, özellik kısmında da oldukça başarılı. Toz, düşük sıcaklık, su ve aşırı sıcaklık konusunda oldukça dayanıklı olan Casio GZE-1, -10 derece bile çalışma özelliğine sahip. Ayrıca çarpmalara ve düşmelere karşı da silindir koruma sistemi kullanılmış. Kamera çözünürlüğü kısmında ise ilk olarak 6.9 MP değerini görüyoruz.

1 /2.3 inç CMOS sensörlerinin bulunduğu kamera Full HD çekim yapıyor. 240 fps değerine kadar yavaş çekim yapabilen kameranın, geniş açıya sahip. 13 mm f 2.8 diyafram açıklığına sahip olan Casio GZE-1, Bluetooth desteği sayesinde Casio saatlerinde bile kontrol sağlıyor. Casio GZE-1 serisinin tüm bu özellikleriyle beraber 410 dolar olduğunu da ekleyelim.