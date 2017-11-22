Çin Skype Uygulamasını Uygulama Marketlerinden Kaldırdı

Microsoft’un anlık mesajlaşma uygulaması olan Skype servisine Çin’de erişim yasaklandı. Skype’ın tüm uygulamaları uygulama mağazalarından kaldırıldı.

Son Yasaklanan Uygulama Skype Oldu

Çin’den aktarılan bilgilere göre Çin’de bulunan kullanıcılar bir süredir Microsoft’un sevilen mesajlaşma uygulaması Skype’a erişemiyor. Çin’de geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan yeni VoIP servisleriyle ilgili yerel kanunlar nedeniyle böyle bir engellemenin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Apple yetkilisi Skype’ın yasaklanmasının Kamu Güvenliği Bakanlığı’nda yer alan bazı veriler ile yerel kanunların örtüşmediğini belirtti. Apple sözcüsü ayrıca Skype’ın App Store uygulamasının da Çin App Store’undan kaldırıldığını aktardı.

Google’ın Android için resmi içerik mağazası olan Google Play Store’dan da kaldırıldığı aktarılan Skype uygulamasına Android işletim sisteminde çeşitli yollarla erişebilmek mümkün.

Çin’de bulunan kullanıcılarından bazıları çeşitli yollarla Skype’a erişim sağlayabildiklerini belirtirken Skype uygulamalarının App Store ve Google Play Store’da yeniden ne zaman indirilebilir olacağı bilinmiyor.

Popüler İnternet Servislerine Uygulanan Erişim Engeli Devam Ediyor

İnternet servislerine uyguladığı çeşitli sansür ve engellemelerle bilinen Çin’in Skype uygulamasını WhatsApp’ı yasaklamasının ardından yasaklaması ülkede artık yabancı kaynaklı uygulamalara geçiş olmadığını gösteriyor. Facebook, Twitter ve Instagram gibi dünyada pek çok kişinin kullandığı servisler Çin’de erişim engeline takılıyor.