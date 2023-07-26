Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova‘nın vasiyeti yerine getiriliyor.

Uzunca bir süredir hastanede tedavi gördükten sonra geçen sene Ağustos ayında henüz 67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova'nın vasiyeti olan resim sergisi açılıyor. Civan Canova ölmeden iki ay önce 12 Haziran‘da sosyal medya hesabından bir sergi açacağını duyurmuştu.

HAYRANLARINA SORMUŞTU

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Niyetim yeni resim sergim için fikrinizi almak. Ekim ayında İstanbul’da 50 yeni resmimden oluşan bir sergi açacağım. Çeşitli semtlerden pek çok güzel salonla konuştum, şimdi karar verme aşamasına geldik. Ben de sizlere soruyorum. Sergimin hangi semtte olmasını istersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Civan Canova'nın bu vasiyeti yerine getiriliyor. Ünlü oyuncunun resim sergisi 21 Ağustos‘ta açılıyor.