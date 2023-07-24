Cumhurbaşkanı talimatı ile emekliye 4-5-6 bin TL destek ödemesi yapılacak! E-devlet başvuru ekranı açıldı - Emekliye nefes aldıracak yeni bir ödeme duyurusu az önce geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine emeklilere 4-5-6 bin TL'lik nakit destek ödemesi yapılacak. Emekliler bu ödemelerden başvuru koşulu ile faydalanacak. Üstelik kurun fark etmiyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi EYT emeklisi olan tüm emekliler ödeme alma fırsatına sahip oluyor. Resmi açıklama yapıldı başvurular başladı. 3 kamu Bankası üzerinden başvuru yaparak ödeme alma şansını Siz de yakalayabilirsiniz. SSK, BAĞ-KUR memur emeklisine son dakika duyurusunun detayları haberimizde…

EMEKLİLERE DEVLET DESTEKLİ ÖDEMELER

Emekli vatandaşlara geçtiğimiz günlerde TBMM kararıyla %25 oranında temmuz zammı yapılmıştı. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi olan vatandaşlar aynı oranda zam almıştı. Ancak bu zam oranları yeterli bulunmadı. Bir süredir emeklilerin tepkileri çığ gibi büyüyordu. Emekliye seyyanen zam tartışmaları devam ederken yeni bir güzel haber geldi. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisine ek ödeme verilecek. Cumhurbaşkanı talimatıyla devlet destekli yapılacak ödemelerin miktarı da açıklandı. Emekliler bu destek ödemelerinden başvuru koşulu ile faydalanacak.

4-5-6 BİN TL'YE VARAN NAKİT DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine kamu bankaları harekete geçti. Emekli vatandaşlara yapılacak olan ödemelerle ilgili miktarlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. SSK bağ-kuru memur emeklisi ve EYT emeklisine yapılacak ödeme 4.000 TL ile 6000 TL arasında değişiyor. Ödeme almak isteyen emekliler başvuru işlemlerine e-devlet aracılığıyla ya da Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerinden yapabiliyor. Aynı zamanda 3 kamu bankasının resmi mobil uygulamaları ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden de başvurularınızı tamamlamak mümkün.

Emekliye devlet destekli ödemeler için tek bir şart bulunuyor. O da maaşınızı 3 devlet Bankası'ndan birine taşıyarak 3 yıllığına buradan almayı taahhüt etmek. Bu tahahüdü veren emekliler IBAN numarası üzerinden ödeme alma şansına sahip oluyor. Kurum ayrımı yapılmadan emekli maaşı alan tüm vatandaşlar başvuru yapabiliyor. Ödeme miktarı ise emeklilerin aldığı maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. 7.500 TL ve üstü maaş alan tüm emeklilere ödeme imkanı var.

31 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURU ŞARTI VAR

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank promosyon fırsatlarından faydalanmak isteyen emekliler için son başvuru tarihi belli oldu. Emekliler 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bankaların şubelerinden ya da dijital bankacılık kanalları aracılığı ile başvuru yapmaları durumunda ödeme alma hakkına sahip olacak.