Darısı Başımıza Dizisi Oyuncuları

Show TV’nin yeni dizisi Darısı Başımıza dizisinin ilk bölümü düm izleyici ile buluştu. Seyirci tarafaından çok beğenilen dizi reyting sıralamalarındaki tüm kategorilerde birinciliği elde etmeyi başardı. Darısı Başımıza dizisi dün akşam Show TV‘de yayınlanan ilk bölümü ile AB kategorisinde 4,12 izlenme oranı, 15.55 izlenme payı ile birinciliğe oturdu. ABC1 20+ katagorisinde ise 4.11 izlenme oranı 14.79 izlenme payı ile birinciliği oturdu. Darısı Başımıza dizisi Total’de de 3.99 izlenme oranı ve 14.43 izlenme payı alarak bütün kategorilerde liderlik koltuğuna oturmayı başararak adından söz ettirdi.

Darısı Başımıza Dizisinin Konusu

Zerrin Yılmaz isimli karakter çocuklarının mutluluğunu isteyen ve çocuklarına hayatına adayan bir anne olarak Darısı Başımıza dizisinde yer buluyor. Zerrin karakteri, Rüya isimli büyük kızının evlenmesinden umudunu kesmiş ancak Zerrin’in ortanca kızı Öykü yurt dışında bir erkekle tanışıyor ve bu erkekle evlenmek istediğini annesine söyleyince annesi tarif edilemez bir mutluluğa erişiyor. Zerrin bu mutlu haberin ardından kızının kendisini müstakbel damadıyla kendini tanıştırması için gün sayarken bir yandan da kızının evlilik hazırlıklarını yapmaya koyuluyor.

Darısı Başımıza Oyuncuları

Darısı Başımıza dizisinin başrollerini Ozan karakteri ile Ozan DOLUNAY ve Öykü karakteri ile Elif DOĞAN paylaşıyor. İlk günden sevilmeyi başaran Darısı Başımıza’nın oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Elif DOĞAN – Öykü

Ozan DOLUNAY – Ozan

Devrim YAKUT – Zerrin

Açelya TOPLAOĞLU – Rüya

Özgün KARAMAN – Cem

İbrahim KENDİRCİ – Merter

Sevilen oyuncuları ile sosyal medya platformlarında da adından söz ettirmeyi başaran Darısı Başımıza dizisi her hafta Show TV’de Çarşamba günleri izleyicisiyle ekranlarda buluşmaya devam edecek. Bakalım tercübeli oyuncu kadrosu ile Darısı Başımıza’nın önümüzdeki yayınlanacak bölümünde neler olacak?