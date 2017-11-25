Defne Samyeli şarkıcılığa soyundu

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli şarkıcılık dersleri almaya başladı. Defne Samyeli'nin geleceği ile ilgili bilinmeyenler!

Kızlarının güzelliği ve sosyal yardımlarda ön plana çıkan güzel sunucu Defne Samyeli repertuvarının büyük bölümünü Süper Star Ajda Pekkan şarkılarına ayırırken, gündüz piyano eşliğinde çalışıyor akşamları ise Ajda Pekkan’dan özel ders alıyor.

Defne Samyeli kimdir?

Ünlü oyuncu 17 Mart 1972 tarihinde doğmuştur.Liseyi mükemmel bir derece alıp bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesini kazandı.Fakat iş yaşamındaki yoğunluk sebebi ile okulu yarım bırakıp ardından farklı bir bölüme geçiş yaparak orayı bitirmiştir.1995 senesinde Eren Talu ile dünya evine giren Ünlü sunucu ve oyuncu 2011 senesinde 16 senelik evliliklerini bitirme kararı aldılar.İki tane kız çocuğu bulunan Defne Samyeli’nin kızlarının adları ise Deren ile Derin’dir.

Bir çok dizide,reklamda oynayan Samyeli,oyunculuk için eğitimde almıştır.

Çalıştığı gazeteler

2000: Milliyet

2002-2009: Güneş

2013-2015: Milliyet

Çalıştığı Tv Kanalları

1991-1994: Star TV

1994: Teleon TV

1994-1995: Show TV

1996-2002: Kanal D

2002-2007: Show TV

2010: atv

2011: a Haber

TV programları

1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)

1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)

1994: Pazar Show (SHOW TV)

1994-1995: Show’da Show (SHOW TV)

1996: Şakalamaca (KANAL D)

1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)

1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)

1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)

2002: Seçim 2002 (SHOW TV)

2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)

2004: Seçim 2004 (SHOW TV)

2006: Vizyon (SHOW TV)

2007: Seçim 2007 (SHOW TV)

2010: Herşey Bambaşka (ATV)

2011: 45 Dakika (A HABER)

2011: Söz Teması (A HABER)

Reklam

2011: Olay Yüz Kremleri

Dizi

2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)

Albümleri

1994 – Tek Başına

2015 – Son Arzum (Single)