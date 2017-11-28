Demet Akalın’dan kocasına sevgi seli

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcılardan olan Demet Akalın instagram hesabından eşi ile ilgili paylaşımda bulundu. Daha önceden eşi Okan Kurt ile ayrılacakları iddiasına inat ünlü çift evliliğin mutluluklarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Demet Akalın eşi Okan Kurt’un fotoğrafını paylaşarak “Seni veren Allah’a kurban. Benimle yaşamak güzel ama seninle yaşamak efsane be kocam” yazısını yazdı.

Demet Akalın’ın instagram paylaşımı kısa sürede 60.000 kişi tarafından beğenildi. İşte o paylaşım:

Demet Akalın’ın evlilikleri

1.evliliği: Oğuz Kayhan ile Temmuz 2006 yılında evlendi, 3 ay sonra boşandı. 2.evliliği Önder Bekensir ile 22 Ocak 2010 tarihinde evlendi, 27 Temmuz 2010 tarihinde boşandı.3.evliliği ise Demet Akalın, 23 Nisan 2012 yılında Okan Kurt ile evlendi. Hala daha mutlu bir evlilik sürdürüyor.Mankenlik döneminde de, adını ülkeye duyuran Demet Akalın, İbrahim Kutluay ile olan uzun birlikteliği ile de magazin haberlerinde bol bol yer aldı.