Deniz Seki gözyaşlarını tutamadı

Ayaklı Gazete’nin bu sene altıncısının düzenlediği yılın enlerini seçildiği ödül töreni Deniz Akkaya ve Cenk Eren’in sunumuyla televizyon ve müzik dünyasından bir çok ünlünün katılımıyla görkemli törenle Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. ‘Yılın En İyi Pop Single’ ödülünü Süleyman Ekşi’den alan Deniz Seki gözyaşlarını tutamayarak sahnede ağlamaya başladı. Deniz Seki ”Böyle bir günde sizleri ağlatmak istemem” demesi üzerine sunucu Deniz Akkaya Deniz Seki’yi uyarmasının ardından Seki, gözyaşlarını silerek mutluluk gözyaşlarıyla son single’ından sevilen bir şarkısını konuklarla beraber söyledi.

Deniz Seki kimdir?

1 Temmuz 1970 yılında İstanbul’da dünya gelen Deniz Seki aslen Antalyalıdır. Besteci ve söz yazarı olan Deniz Seki çıkardığı albümlerle bir çok kişinin gönlünü fethetmiştir. 1993 senesinde Melih Kibar’la tanışan Deniz Seki’nin sanatçılık kariyeri bu zamanda başlamıştır.1995 senesinde, kendini iyice şarkı söylemeye hazır hissettiği anda “POP – SHOW 95” Şarkı yarışmasına katılmış ve yazdığı şarkıyla birinci olmuştur. Zaman içinde bir çok şarkıyı yazan besteler yapan Seki 2013 yılında turizmci Faruk Salman ile nişanlanmıştır.

Deniz Seki’nin albümleri

1997 yılında Hiç Kimse Değilim

1999 yılında Anlattım

2001 yılında Şeffaf

2003 yılında Aşkların En Güzeli

2005 yılında Aşk Denizi

2008 yılında Sahici

2011 yılında Sözyaşlarım

2014 yılında İz