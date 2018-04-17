Devlerin Savaşı: Tomahawk ve S 400 Karşılaştırması

Son olarak Suriye’de kullanılan ve isimleriyle çokça bahsettiren Amerika’nın Tomahawk ve Rusya’nın S 400 Füzelerinin bilinmeyenleri haberimizde. İşte Tomahawk ve S 400 karşılaştırması!

Tomahawk ve S 400 füzeleri gündeme son dönemde gündeme konu olan iki önemli savaş teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda sizlere Tomahawk ve S 400 karşılaştırmasını sunacağız.

Tomahawk ve S 400 Karşılaştırma

Tomahawk’ı Türkçeye kabaca Kızılderili savaş baltası olarak çevirebiliriz. Tomahawk’ın S-400 füzesinin aksine farklı fırlatılış biçimleri vardır. Örneğin; denizden karaya, denizaltından karaya, karadan karaya ve denizden denize. Ancak S-400 füzeleri sadece karadan havaya fırlatılabilir. Tabi savunma silahı olarak S-400’ün dünyadaki en iyi hava savunma silahı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Tomahawk füzeleri yaklaşık 1100 km menzile sahiptir ve bu Tomahawk’ı ölümcül bir savaş aleti yapar.

S-400 hava savunma sistemleri karadan havaya ateşlenebiliyor ve hayalet uçak olarak bilinen çoğu radarın algılayamadığı uçakları takip edip yok edebiliyor. S-400’ü benzerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri ise S-400’ün komuta merkezinin aynı anda 6 bataryaya komut verebilmesi ve her bir bataryanın fırlatma aracına komuta eden 96L6 radara sahip olması.

Geçtiğimiz günlerde karşı karşıya gelen ve ilk defa birbirleri ile savaşma fırsatı bulan S-400 ve Tomahawk füzelerinin maliyetleri ne?

Amerikan Tomahawk füzelerinin birim maliyeti kullanılan teknolojinin çok üst düzey olması dolayısıyla yaklaşık 1.4 milyon dolardır. Rus S-400 hava savunma füzelerinin birim maliyeti de aynı sebepten dolayı yaklaşık 500 bin dolardır.