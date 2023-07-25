Depresyon, hayat kalitesini düşüren, olumsuz etkiler yaratan ve intihar riskini artıran ciddi bir sağlık sorunudur. Depresyon tedavisinde ise antidepresanlar, önemli bir rol oynuyor. Ancak antidepresan kullanımın yaygınlaşması uzmanları tedirgin ediyor.

Peki antidepresanların kullanımının avantajları ve dezavantajları neler? Antidepresan kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Öncelikle Antidepresanların faydalarından bahsedelim;

Antidepresanlar, beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzenleyerek mutluluk hormonu salgılamak ve sakinleştirici etkisi yaratmak için uygun ilaçlardır. Antidepresanlar hasta kendisini ele geçiren takıntılı düşünceleri daha sakin karşılayabilir. Üzüntü, umutsuzluk ve çaresizlik gibi duygusal durumları daha pozitif yönde düşündürtebilir. Depresyonun neden olduğu uykusuzluk gibi durumları düzenleyerek uyku düzenini düzenlemeye yardımcı olur.

Peki Antidepresanların Riskleri Neler?

Antidepresanlar kimi zaman bazı kişilerde mide bulantısı, uykusuzluk, iştahsızlık, cinsel isteksizlik gibi yan etkilere neden olabilir. Bazı antidepresanlar ise uzun süreli kullanımda bazı kişilerde bağımlılık etkisi yapabilir. Antidepresanların en önemli riski ise bazı kişilerde intihar düşüncelerini artırabilmesi. Bu nedenle, antidepresan mutlaka uzman gözetiminde alınmalıdır.