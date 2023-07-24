Akbank ve Denizbank yepyeni bir Kampanyayı daha müşterileriyle paylaştı. Nakit paraya ihtiyacı olanlara T.C kimlik no üzerinden 40.000 TL'ye kadar hızlı Kredi verilecek. Ancak son başvuru tarihi yaklaşıyor. Nakit paraya sıkışanlar vakit kaybetmesin geç kalmadan başvurusunu gerçekleştirsin. TC kimlik numarası sonu 0,2,4,6 ve 8 olanlar için son 5 gün. 31 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuru yaparak anında IBAN numarası üzerinden 40.000 TL ödeme alabilirsiniz.

Ekonomik koşullar nedeniyle nakit parayı olan ihtiyaç her geçen gün artmaya devam ederken yepyeni kampanyalarda ardı ardına geliyor. Bu defa açıklama Türkiye'nin en köklü özel bankalarından olan Denizbank ve Akbank'tan geldi. Nakit paraya sıkışanlar için 40.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi fırsatı sunan 2 banka hızlı kredi kampanyaları ile sizlere destek olmaya hazırlanıyor. T.C kimlik numarası sonu 0,2,4,6 ve 8 olanlar hemen başvuru yaparak 40.000 TL ödemeyi banka hesabından alabiliyor. Şubesiz masrafsız hızlı Kredi kampanyasında son başvuru için 5 gün kaldı. Acele edin başvuru süresini kaçırmayın nakit ihtiyacınızı hızlı kredi kampanyası ile kolay karşılayın. Denizbank ve Akbank'ın düşük faizli kredi kampanyasının detayları haberimizde…

DENİZBANK VE AKBANK'TAN BÜYÜK KAMPANYA

Denizbank ve Akbank, Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için düşük faizli hızlı kredi kampanyasına start verdi. Başvurular Denizbank ve Akbank şubelerinden yapılabileceği gibi mobil bankacılıktan ve internet bankacılığından da Hızlı ve kolay şekilde yapılabiliyor. Kolay başvuru imkanları sayesinde aynı gün içinde kredi onayı alınabiliyor. Üstelik başvuru şartları ile son derece makul.

5 DAKİKA İÇİNDE BAŞVURU YAPIN

Hızlı Kredi kampanyasına Hızlı ve kolay başvuru mümkün. TC kimlik numarası ile yapacağınız başvurularda 18 yaşından büyük olmanız ve kredi notunuzun 1200 puan ve üstü olması şartı aranıyor. Bu şartları taşıyanlar için kredi başvurusu aynı gün içinde onaylanıyor.

SMS YOLUYLA DA BAŞVURU VAR

Akbank ve DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre SMS yoluyla da kredi başvurusu yapmak mümkün. Cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden Kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaranızı yazarak bankaların web sayfalarında bulunan SMS numaralarına kısa mesaj gönderebilirsiniz. Başvuru sonucunuzda anında cep telefonunuza kısa mesaj olarak iletilir.

Yine mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığı ile de DenizBank'tan ve Akbank'tan düşük faizli kredi başvurusu yapmak mümkün. İki bankanın düşük faizli kredi kampanyasında faiz oranları Kredi notuna göre belirleniyor. Ancak şu anda Denizbank ve Akbank en uygun faiz oranları ile krediye imkanı sunuyor.

BAŞVURU İÇİN SON 5 GÜN

Denizbank ve Akbank'ın düşük faizli kredi kampanyasında başvuru sürecinde Geri sayım başladı. 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek başvuruları kaçırmayanlar 40.000 TL nakit parayı aynı gün içinde cebine koyacak. Hemen T.C kimlik numaranızın son rakamı üzerinden başvurunuzu yapın nakit ihtiyacınızı Hızlı ve kolay karşılayın.