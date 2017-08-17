E-Ticaret için Kredi Kartı Onay Süresi Uzatıldı

Geçtiğimiz aylarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) önemli bir karara imza atmış ve kullanıcıların güvenliği için kredi kartlarında yeni bir onay sistemini duyurmuştu. İnternet üzerinden alışveriş yapan veya herhangi bir e-ticaret sistemini kullanan kişiler için oldukça önemli olan yeni karar sonrasında, kredi kartı onay sistemi gelmişti.

Bu sistemde e-ticaret kullanan ve alışveriş yapan kart sahiplerinin, kredi kartı onayı almaları ve bankalardan onay almayan kartların kullanımın engelleneceği açıklanmıştı. Kullanıcıların güvenliği için çok önemli gösterilen kredi kartı onay sistemi için son gün ise 17 Ağustos olarak açıklanmıştı. Şimdi ise sürenin uzatıldığı haberi geldi.

Kredi Kartı Onay Süresi Ne Kadar Uzadı?

İnternet üzerinden alışveriş yapmak için zorunlu olan Kredi Kartı Onay sisteminin, e-ticaret sektöründe geçiş dönemi oluşturabilmek adına uzatıldığı açıklandı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben tarafından yapılan açıklama sonrasında Kredi Kartı Onayı için son tarihin, 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Yani yıl sonuna kadar onay vermemiş dahi olsa kullanıcılar internet üzerinden alışveriş yapmak için kartlarından yararlanabilecek. Fakat 31 Aralık tarihinden sonra bir kez daha süre uzatması gelmeyecek. Yapılan açıklamalarda da yıl sonuna kadar sadece geçiş süreci sağlanması adına böyle bir izin verildiği belirtildi.