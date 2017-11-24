Elbiseye Yıldız Tilbe damgası

Yıldız Tilbe instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile yine gündem oldu. Yıldız Tilbe bu sefer elbisesiyle adından söz ettirdi.

Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye jürisi olma teklifini geri çevirmeyip herkesin gönlünde taht kuran Yıldız Tilbe programda konuşmaları, replikleri ve giyimi ile seyircilerin büyük beğenisini kazandı. Programın yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de sürekli gündeme gelen Yıldız Tilbe’nin giydiği elbise ile yine adından söz ettirdi.

2017 İlkbahar koleksiyonuna Yıldız Tilbe esintisi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yıldız Tilbe Dolce Gabbana marka elbisesiyle fotoğraflar paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Bu elbiseyi daha önce İtalyan gazeteci Anna Dello Russo giymişti. 2017 ilkbahar koleksiyonunun çiçek desenli elbisesi en trendler arasında yer almıştı. Elbisenin fiyatı yaklaşık 5 bin Tl olarak raflarda yerini almıştı.

Yıldız Tilbe’nin elbise fotoğraflarının altına ise bazı takipçilerinden şu şekilde yorumlar geldi:

‘’Maşallah ablama’’

‘’Her halin çok hoş yıldızcım yıldız gibi parlıyon hep parla’’

‘’Her halin çok güzel seni bütün kalbimle seviyorum ‘’

‘’Harikasın hep olduğun gibisin’’

‘’Doğallığınızı ve duygusallığınızı seviyorum’’

‘’Yıldız abla seni çok seviyoruz’’

‘’Sen herkesden güzelsin ablacım’’