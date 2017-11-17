Elektrikli Kamyon Efsanesi Tesla Semi Truck Tüm Özellikler

Elektrikli otomobil teknolojisi ve otonom araç teknolojisi üzerinde en köklü çalışmaları yapan firma olarak bilinen Tesla, sonunda beklenen adımı attı ve elektrikli otomobillerinden sonra elektrikli kamyonlarını tanıttı. Trafik ve taşımacılık konusunda önemli değişikliklere adım atacak olan ve yeni bir dönemi başlatacak olan Tesla Semi Truck tanıtımı sonrasında ortaya çıkan özellikler ise oldukça tatmin edici. Tanıtımda söz edilen özelliklerden konuşalım.

Tesla Semi Truck Performans Rekorları Kırabilir

Tesla Semi Truck serisinin motoru konusunda çok kapsamlı detaylar verilmese de ilk etap için oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Buna göre Tesla Semi Truck tamamı elektrikli motor ile 800 km yol alabiliyor. Tam şarj ile 800 km yol alabilen ve bir tır için çok başarılı bir değere sahip olan Tesla Semi Truck, yarım saat içerisinde 400 km yol gidecek şekilde hızlı şarj olabiliyor. Bunun dışında performans değeri kısmında da 0-100 km hızlanmasının sadece 5 saniye olduğu açıklandı. Tam yüklü, 35 ton kapasiteli haldeyken aracın hızlanma süresi ise 20 saniyeye çıkıyor.

Tesla Otomatik Pilot Desteği

Tesla Semi Truck serisinin artısı motor ya da tasarruf değerleri ile sınırlı değil. Bunun dışında araçlar son teknoloji ile oluşturuldu. Gerek aerodinamik değerleri gerekse de görüş açısını destekleyecek tasarımının yanı sıra Tesla Semi Truck, yarı otomatik pilot teknolojisini kullanıyor.

Şerit takip sistemi, görüş takip sistemi, acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi artıları bulunan Tesla Semi Truck, sıradanlaşan koltuk yerleşiminden ayrılan bir yerleşime sahip. Sürücü koltuğu aracın tam merkezine konumlandırılmış durumda. Standart ayna sistemlerinden farklı olarak sağa ve sola konumlandırılmış olan bilgi görüş ekranlarını da unutmayalım.

Motor Garantisi Ayrı Bir Rekor

Tesla Semi Truck kullanım amacı olarak taşımacılığa hitap ediyor. Elon Musk ise bu konuda tanıtım sırasında önemli açıklamalar yaptı. Ünlü isim taşımacılık konusunda dayanıklılığı ortaya koymak için 1.61 milyon kilometre motor garantisi vereceklerini açıkladı.

Ne Kadar Fiyatla Satılacak?

Tesla Semi Truck tüm bu özellikleriyle beraber, alanında devrim yapacak orası kesin. Fakat Tesla Semi Truck teknolojisini ucuza almak mümkün olmayacak. Elektrikli kamyon almak isteyen firmaların ya da sürücülerin ön sipariş için 5 bin dolar ödemesi gerekecek. Net satış fiyatı açıklanmış değil ama 300 bin dolar rakamlarının üzerine çıkacak bir araçtan söz ediyoruz. Aracı şimdi sipariş etmek mümkün ancak araç 2020 yılında dağıtıma çıkacak.