Uzun yıllar çalışan ya da çalışmayan her bireyin hayali olan emeklilik için bazı şartlar bulunuyor. SGK tarafından belirlenen koşullara uyulması durumunda emeklilik hakkı kazanılacağı biliniyor. Çalışmayan kadınlara da emeklilik hakkı doğuyor. 25 yıl evli kalan ev hanımı emekli olma hakkını kazanıyor. Özellikle de hiç Sigortası olmayan kadınların bu destekten faydalanacağı biliniyor. SGK tarafından onay alınması durumunda şartların karşılanması ile ev hanımları da emeklilik maaşına kavuşabilecek.

İşte merakla araştırılan ev hanımlarına emeklilik için gerekli olan şartlar sizlerle. Uzun süre evli kalan ve bu sürenin de minimum 25 yıl olması durumunda hiç sigorta girişi olmayan kadınlarda emeklilik hakkından faydalanabilmekte iken bunun için daha önceden çalışıp çalışmamasının da bir önemi bulunmuyor. SGK tarafından başvurunun onaylanması durumunda anında emekli maaşına kavuşulabiliyor. Emekli olabilmek için bir yerde çalışmak bu çalışma için prim yıl ve yaş şartına doldurmak gerekiyor. Ancak gerek evi gerekse de çocuk bakımı sebebiyle çalışamayan ev hanımları da emekli olabiliyor. Uzun süredir arama motorlarında yer alan 25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı ile alakalı çok fazla haber yer almakta. Hazırlanan yasa taslaklarının olduğu dahi konuşulurken Ev Kadınları çalışmadan emekli olabilir mi sorusunun yanıtı sizlerle.

Ülkemizde emekli olmak için üç şart bulunmaktadır. Bu şartlardan biri işe giriş tarihi ile alakalı olarak bir yaşa gelmek, belirli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi şart olarak bilinirken son dakika gelişmelerde yıl şartının ortadan kalktığı belirleniyor. SSK kapsamında bir yerde çalışanların primlerini işveren öderken, bağ-kurlularda bu durum işinin kendi primini kendi ödemesi olarak biliniyor. Öte yandan askerlik ve doğum gibi sürelerde satın alınabiliyor. Ev hanımları çalışmadan da emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında belirlenen şartları Taşıyan Her kadın emeklilik hakkını sağlayabiliyor. İşte o şartlar

● 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan

● Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar

● Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar

● 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Prim Ne Kadar Ödenmeli?

Bugün isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayanlar kısmi yaştan emeklilik için en az 5 bin 400 gün yani 15 yıl primi tamamlamak zorunda. Primler tamamlandıktan sonra da yaş şartı devreye giriyor. Yaş şartı 30.04.2008 sonrası sigorta başlangıcı için kadınlarda 61 erkeklerde ise 63 olarak belirleniyor.