Emekli maaşının yüzde 25'te kalması sonrasında emekli, ek olarak sağlanan ödemelere yüzünü dönmüş gibi duruyor. Emekliye sağlanan ek ödemelerden biri de emekli promosyonu olarak biliniyor. Senelerdir karşılıksız olarak ödenen ve maaşını bankaya taşıması yoluyla ödül olarak verilen promosyonlar, bankalar için de rekabet ortamını oluşturdu. Emekli en yüksek promosyon ödemesini veren banka ile anlaşma yoluna giderken, rakamlar da gün gün artmaya başladı. Emekliler için bayram ettirecek promosyon miktarı güncellemesinde ONB Finansbank bir adım öne geçti. 8.000 TL'ye ek 1.200 TL ek ödeme alabilirsiniz.

EYT'lilerin de Nisan ayında emekli maaşı almaya başlamaları sonrasında bankalar 2 milyondan fazla emekliyi kapmak adına harekete geçti. EYT'liye özel olarak uygulanan kampanyalar artık tüm emekliler için geçerli olmaya başladı. Sadece emekli maaşını taşımak şartına, bankaların sunduğu emekli promosyon miktarları ay ay merakla takip ediliyor. QNB Finansbank emekli promosyonunda sayılı gün kalan kampanyasının detaylarını resmi internet sitesinden paylaştı.

QNB Finansbank'a emekli maaşını taşıyan emekli, maaş aralığına göre promosyon ödemesi alabiliyor. 8.000 TL'ye kadar sunulan promosyon ödemesine ek olarak kredi kartı kullanımına 1200 TL indirim imkanı da sunuluyor.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3 bin 499 lira aralığında olan emekliye: 4 bin 800 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş 3 bin 500-7 bin 499 lira aralığında olan emekliye: 5 bin 600 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olan emekliye: 7 bin 200 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş 10.000 TL ve üstü olan emekliye de: 8.000 lira promosyon ödemesi banka tarafından yapılıyor.

Banka tarafından promosyona ek düzenlenen kampanya kapsamında da kredi kartından yapacağınız alışverişe 1200 TL ödeniyor.

QNB Ek Kampanya Açıklaması

QNB tarafından ek kampanya ile alakalı yapılan açıklama şu şekilde;