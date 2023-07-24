Asgari ücrete, memur ve emekliye yapılan zam oranlarının açıklanması bir çok ödemeyi etkilemiş bulunmakta. Kurum ve kuruluşların işçi maaşları da asgari ücret zammına göre şekillenirken, özellikle de toplu iş sözleşmeleri de merakla takip edilmekte. Geçtiğimiz ay asgari ücret zammı yüzde 34 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında da emekli ve memur zammı oranları da ortaya çıkmıştı. Emekliye yüzde 25 zam yapılırken, memurlara artı seyyanen ödeme onay almıştı. Sene başından beri kurum, kuruluş ve özel şirketler de zam için onaylanan sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Son olarak akşam akşam açıklanan zam, cepleri dolduracak gibi duruyor. DİSK Genel İş Sendikası ile Gaziemir Belediyesi arasında yapılan toplu sözleşme kapsamı sosyal medya hesabından duyuruldu. Sözleşme kapsamında varılan mutabakatta yüzde 40 zam onay alındığı belirtildi. Akşam müjdesi olarak verilen yeni maaş zammı, çalışanın cebini dolduracağa benziyor.

Haziran ayında asgari ücret 8504 TL'den 11,402 TL'ye çıkması ayakta alkışlanmıştı. Belediyeler de minimum olarak gösterdikleri bu yükselişe ek refah paylarını da ekleyerek zam ayarlarını çekmeye devam ediyor. Özellikle de Şubat- Mart ayı sonrasında enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte tekrar yükselişe geçen sendika ile belediye görüşmeleri sonrasında neticeler de gün be gün gün yüzüne çıkıyor. Sendika ile sağlanan anlaşma çerçevesinde sosyal yardım ödemelerinde de artışlar sağlanacağı açıklandı. Zamların 1 Temmuz itibari ile geçerli olduğunun altı çizilerek, fark ödemesinin de yapılacağı belirtildi.

Konu ile alakalı Sendika Başkanı Savaş Aras açıklama yaptı. Savaş Aras tarafından yapılan açıklamada ‘İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğim’ demiştim. Sözümüzde durarak işçilerimizin maaşlarında iyileştirme konusunda İzmir’de ilk defa belediyemizde örgütlü sendika olan DİSK Genel İş Sendikası ile ek protokol imzalayarak işçilerimizin maaşlarına ortalama yüzde 40 oranında zam yapma kararı aldık. 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak zamlı maaşlar, 10 Ağustos’ta çalışanlarımızın hesabına yatacak. Tüm emekçi kardeşlerime hayırlı olsun” denildi.