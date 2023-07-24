16 milyon emekli için yüz güldürecek açıklama az önce yapıldı. SSK Bağ Kurumu memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlara üçlü ödeme geliyor. Emekli temmuz zammı Geçtiğimiz günlerde yapılan Açıklama ile belli olmuştu. Ek zam gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları devam ederken az önce yeni müjdeli haber verildi. Emeklilerin yüzü gülecek. Çünkü ek zam oranları belli oldu. Kök maaş üzerinden yeni Zamlı emekli maaşları da hesaplandı. İşte emekliye son dakika müjdesinin Tüm detayları…

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILAN ZAM VE HESAPLAMALAR AÇIKLANDI

Temmuz ayının ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu ve milyonlarca emeklinin hesabına ekonomik rahatlama sağlayacak bir gelişme yaşandı. Altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 19.77'ye ek olarak refah payının da eklenmesiyle birlikte, emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldı. Bu haberle birlikte emeklilerin maaşlarında ne kadar artış yaşayacakları merak ediliyor. Aynı zamanda, yıl içinde yapılan ara zam nedeniyle en düşük emekli maaşlarında nasıl bir değişiklik yaşanacağı da dikkatle takip ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM UYGULANDI

Önceki aylarda en düşük emekli maaşına yapılan 2.000 TL'lik ara zamın ardından, en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldi. Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam oranı, kök maaş üzerinden hesaplandığı için en düşük emekli maaşı 7.500 TL düzeyinde kalmaya devam edecek. Diğer emekli maaşları için de zam oranları kök maaşlarına göre hesaplanacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Zamlı emekli maaşını hesaplamak için emeklilerin yapması gereken basit bir hesaplama yöntemi bulunmaktadır. Zamlı maaş hesaplaması şu şekildedir:

(Kök Maaş) x (1 + Yüzde Zam Oranı) = Zamlı Maaş

Yüzde zam oranı, altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 19.77 ile refah payı olan yüzde 5'in toplamı olan yüzde 25 olarak belirlendi. Bu zam oranı, emekli maaşlarına uygulanarak zamlı maaşlar elde edilecektir.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Emekli maaşları her ayın belirli günlerinde düzenli olarak emeklilerin hesaplarına aktarılmaktadır. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte, zamlı emekli maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 17 Temmuz tarihinden itibaren ödenecek. Tahsis numarasının son rakamına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşlar 28 Temmuz tarihine kadar hesaplara yatırılacak. Bu sayede emekliler, artan maaşlarına daha erken ulaşacaklar.

Emeklilerin temmuz ayında yapılan zamla birlikte maaşlarında yaşadıkları artış, ekonomik koşullara göre önemli bir destek sağlayacak. Zamlı maaşlar, emeklilere daha iyi bir yaşam standardı sunmayı hedefliyor.