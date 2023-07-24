Emekliye ek ödeme kat kat arttı! Yarın sabah IBAN'a 10.000 TL tıkır tıkır yatacak - Emekli promosyonu ödemeleri son dakika güncellendi. Mart ayında başvuruları kabul edilen EYT yasası ile birlikte promosyonlarda hatıra sayılır bir artış gerçekleşmişti. özel bankalarda promosyon ücretleri 10.000 TL'ye kadar yükselmişti. Temmuz 2023 emekli zammı Sonrasında da promosyonlara yeni ayar geldi. emekliye ödenen promosyon miktarı bir kez daha arttı. her geçen gün yükselen promosyon fırsatları emeklileri de cezbediyor. 16 milyon emekli için Temmuz ayı Maaş promosyonu ödemeleri belli oldu. işte son dakika emekli promosyon ücretleri…

EYT yasasının Mart ayında çıkması ile birlikte Yaklaşık 5 milyona yakın vatandaş erken emeklilik hakkını elde etti. Emekli vatandaş sayısı ise Böylece 16 milyona yükseldi. Emekli maaşı alan vatandaşlar bankalar içinde çok önemli potansiyel müşteri haline dönüştü. hem özel bankalar hem de kamu bankaları emeklilere daha yüksek promosyon sağlayabilmek adına Düğmeye bastı. Bankalar, emeklilere yüksek promosyon sunabilmek için adeta birbiriyle büyük bir rekabete girişti. Emekli promosyonu ödemeleri de böylelikle 10.000 TL'ye kadar yükselmiş oldu. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam da rekabetin daha da kızışmasına yol açtı. Bankalar arasında yarış yeniden başladı. İşte temmuz ayı güncel emekli promosyonu ödemeleri…

YENİ PROMOSYONLAR KAT KAT ARTTI

Emekli maaş zammı sonrası bankalarında iştahı kabardı. Mart ayında çıkan EYT yasası ile birlikte sayıları 16 milyonu bulan emekliyi maaş müşterisi yapmak isteyen bankalar harekete geçti. emeklilere yüksek promosyon vadeden bankalar, Temmuz ayı maaş zammı sonrası bir artış daha yaptı. Özel bankalarda promosyon miktarları kamu bankalarına oranla daha yüksek olsa daha kamu bankaları emeklilere ayrı avantajlar sağlamaya devam ediyor.

Temmuz 2023 maaş zammı sonrası özel bankalarda promosyon miktarı 10.000 TL'yi aşmaya başladı. Ek kampanyalarda düzenleyen bankalar, kredi kartı kullanımı ya da aylık harcama miktarına göre ek ödeme yapıyor. Böylece promosyon ücretleri neredeyse 12.000 TL'ye kadar ulaşıyor.

Kamu bankalarına da yeni güncelleme geldi. emekli Temmuz 2023 zammı sonrası harekete geçen kamu bankaları emekliye 5000 TL ile 7000 TL arasında promosyon ödemeye başladı. 3 kamu Bankası aynı zamanda düşük faizli emekli kredisi kampanyaları ile de dikkatleri üzerine topluyor.

IBAN NUMARASINA YATIYOR

Emekli promosyonu ödemeleri başvuru koşuluyla yapılıyor. Emeklilerin SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden seçtikleri bankaya maaşlarını taşıyarak 3 yıllığına maaş taahhüdü vermeleri gerekiyor. maaş tahlili veren emekliler başvuruları onaylandıktan sonra 3 gün içinde promosyon ödemesi olabiliyor. emekli promosyon kampanyasında ödemeler banka şubesine gitmeye gerek olmadan doğrudan IBAN aracılığı ile veriliyor. SSK bağ-kur memur emeklisi ve EYT emeklisi olan tüm vatandaşlar ödeme fırsatını değerlendirebiliyor.