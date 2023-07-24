2023 senesinde emekliye birçok avantaj sağlanmış bulunuyor. Ocak ayı emekli zammı sonrasında en düşük emekli maaşına yapılan zam ile birlikte bayram ikramiyelerinin zamlanması ve en sonunda EYT onayı alınması ve promosyon ödemelerindeki güncellemeler emeklinin cebini doldurmuştu. Temmuz ayında emekliye yapılan yüzde 25 zam pek hoşa gitmese de bankalar bu açığı kapatacağa benziyor. Cepleri dolduran ödemeler bankalar tarafından yapılıyor. Emekli, maaşının açlık sınırının altında kalması sonrasında gerek borçlarını ödeyebilmek gerekse de acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ek ödemelere yönelmiş gibi duruyor. Bankalarda fırsattan istifade müşteri portföyüni arttırmak adına birçok kampanya düzenliyor.

2017 senesinden beri en çok dikkat çeken kampanyalar arasında emekli promosyonları yer alıyor. Bankalar emekli promosyonları ile Yeni emekli müşterileri bünyesine ekliyor. Ay ay güncellenen bu promosyon ödemeleri kapsamında emeklinin cebine 10.000 TL'ye Varan nakit ödeme karşılıksız olarak giriyor. Emekliye ekstra gelir fırsatı sunan bankaların promosyon kampanyaları ek gelir olarak kayıtlara geçerken Bu kapsamda en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar ise gün gün araştırılıyor. Şubat ayında yaşanan korkunç deprem sonrasında EYT emekli adayları için bekleme süreci başlamış ve Mart ayında yasalaşan emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile birlikte 2 milyondan fazla birey emeklilik başvurusu yapmıştı. Toplam emekli sayısının 16 milyonu aşması bankaları da harekete geçirmişti. Bankalar gün gün reklam kampanyaları ile promosyonlar konusunda yarışa girerken en son DenizBank'ın sunduğu eyt'lilere ödenen 10.000 TL'ye Varan promosyon ödemesi çok dikkat çekmişti. Şimdi ise Temmuz ayı sonrasında maaşlara zam yapılması akabinde bankalar arasındaki rekabet tekrardan başladı. Bankalar 7.500 liraya kadar varan promosyon ödemesine ek olarak sunduğu kampanyaları ile birlikte 10.000 TL'ye Varan ek ödemeler sunuyor.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu kampanyasında bir adım önde devam gidiyor. Emekli maaş aralığına göre promosyon ödemesi yapan Yapı Kredi Bankası 7500 TL'ye Varan ek ödeme fırsatı sunuyor. Öte yandan Yapı Kredi promosyon ödemelerine ek olarak yeni kampanyalarını da sunmuş bulunuyor. 31 Temmuza kadar geçerli olan Yapı Kredi kampanyasında bankaya maaşını taşıyan emeklinin kredi kartı başvurusu yapması ve onaylanması durumunda tek sözüne 750 TL'ye Varan nakit ödeme sunacağı bildirilirken bireysel emeklilik sözleşmelerinde ödeme tercihini maaş hesabı olarak belirten müşterilere de 250 TL Ek ödeme yapılıyor.