Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri önümüzdeki dönemin zamlarının konuşulması ve anlaşmaya varılması adına 1 Ağustos itibari ile toplanacak. En düşük memur maaşının 22.000 TL olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesi açıklanmış ve seçimin hemen sonrasında da çalışmalar başlamıştı. 5 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanması sonrasında memur ve asgari ücret zammı açıklanmıştı emekli için ise durum oldukça vahim olarak yorumlanmıştı. O günden bu yana emekli ek zam, seyyanen zam ve yardım taleplerini iletmeye devam ediyor. TBMM kapanmadan önce sunulan zam teklifleri için ise cevap Aralık ayını gösteriyor. Memura onay alan kira yardımı konusunun emekli için de geçerli olacağı söyleniyor. Memurlar hayat pahalılığı ve zorlu kira fiyatlarından büyük illerden küçük illere doğru kaçarken, kira yardımının buna engel olacağı tahmin edilip, istihdamın sağlanması hedefleniyor.

Memur için kabul edilen bu kira yardımı kapsamının genişletileceği ve kirada oturan emekliye de sağlanacağı konuşulurken, bu tasarının onay alması adına tarih bile verildiği söyleniyor. Emekliye 4.000 TL kira yardımının TBMM'nin açılacağı Ekim ayında ödenmesi planlanıyor.

15 milyondan fazla emekliyi ve 3.5 milyon memur kapsayan bu tasarı TBMM'ye sunulsa da henüz kabul edilmiş gibi durmuyor. Memurlar için 2024 yılı zam oranları için görüşmeler 1 Ağustos itibari ile konuşulmaya başlanacak iken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlenen basın toplantısında isteklerini iletti. Bu kapsamda en düşük memur maaşının 29 Bin TL'nin üzerinde olması gerekliliğinden bahseden Yalçın, emekliye de seyyanen ödemenin yapılması zorunluluğunu sözlerine ekledi.

Emekliye Seyyanen Artış Talebi

Emekli vatandaş için zam taleplerinin meclis tarafından değerlendirilmeye alındığını açıklayan Yalçın, zam onayının verileceğini sözlerine eklerken, Ekim ayında TBMM'nin açılması sonrasında görüşmelerin başlayacağını ve görüşmeler sonrasında da Aralık ayı gibi emekli zammı açıklamalarına ek olarak seyyanen zam ve yardım ödemelerinin miktarlarının belirleneceği tahmin ediliyor