Hayat koşullarının git gide negatif bir seyir alması, vatandaşın cebini yorarken, alım gücü düşmeye başlamış ve borçlu sayısı da bir hayli artmış olarak gözükmektedir. Buna etken olan faktörün ise yüksek enflasyon rakamları olduğu bilinmektedir. Gerek ihtiyacını karşılamak gerekse de borcunu kapatmak isteyen vatandaş, ek ödeme olarak bankalara yönelirken, bankalar da fırsattan istifade müşteri çekmek için kampanyalarını tazeliyor. Özellikle de kamu bankalarının kampanyaları dikkat çekiyor.

Özellikle de kendi işini kurmak isteyen vatandaşa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayı ile düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Girişimci kredisi adı altında başvuru şartlarını taşıyan bireye 250.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak. En az ilkokul mezunu olan ve 45 yaşını aşmamış bireye sunulan bu destek ödemesinden faydalanabilmek için ise bir kaç şart daha bulunmakta. Kamu Bankaları tarafından ödenecek olan düşük faizli küçük esnaf kredisi miktarı 250.000 TL'ye kadar ulaşacak. Kendisi işini kurmak isteyen vatandaşa özel olarak hazırlanan destek paketi Halk Girişimci Kredisi olarak sunulacak.

Halkbank Girişimci Kredisi adı altından devlet onaylı olarak sunulacak olan 250.000 TL'ye varan düşük faizli kredi imkanından faydalanmak için bazı şartlar aranacak. İşte aranan o şartlar;

En az ilkokul mezunu,

45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır. (45 yaşını aşmış girişimcilerin başvuruları yalnızca standart başvuru süreci -şube kanalı- ile alınabilecektir.)

Girişimci Kredisi Başvurusu

Belirlenen şartları taşıyan vatandaş, girişimci kredisinden faydalanmak için Halkbank Şubesine gidebilir ya da bankanın internet bankacılığını kullanabilir.

Kaç Kalemde Kredi Ödemesi Yapılıyor?

Girişimci kredisi adı altında sunulan destekten faydalanma hakkını kazanan vatandaşın karşısına bir çok seçenek çıkıyor. Bu kalem ödemelerden size uygun olanını en yakın banka şubesine giderek öğrenebilirsiniz.

Kredi Seçenekleri

Halk Girişimci Kredisi

Genç Girişimci Kredisi,

Cesur Girişimci Kredisi,

KOSGEB Uzman Girişimci Kredisi,

Usta Girişimci Kredisi,,

Esnaf Girişimci Kredisi

