Devlet dar gelirli vatandaşın hayat şartlarını kolaylaştırmak adına türlü türlü programlar hazırlamakta. Bu kapsamda geçtiğimiz sene başlayan Aile Destek Programı 1 senelik olarak açıklanmış ve bitmesine de ramak kala son dakika açıklama ile birlikte programın devam edeceği belirtilmişti. Hali hazırda programdan ödeme almaya hak sahibi olanlar ve yeni hak sahibi olmak için başvuru yapmak isteyenler, Aile Destek Programı ile alakalı detayları yakından takip ediyor. Bu program kapsamında haneden 1 kişinin başvurması ile birlikte minimum 850 TL maksimum 1250 TL ödeme yapılıyor. Haneye giren gelir ve çocuk sayısına da göre ödemeler şekilleniyor. Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor. Öte yandan bu ödemeyi alan bireye bir çok destek ödemesi de beraberinde yapılıyor.

Programın uzatılması sonrasında eski hak sahibi olan vatandaşın tekrardan başvuru yapmasına gerek kalmıyor. Bu destek ödemelerinden faydalanan vatandaş, Ağustos ayında da aynı meblağ ödemesini almayı sürdürecek. Yeni başvurular ise sene boyunca Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde açık olacak. E- devlet hesabından Bakanlığın 'sosyal yardımlar' sekmesinden başvuru yapabilirsiniz.

1250 TL destek ödemesine ek olarak başvuru gerekmeden ayrı kalemde 2 destek ödemesi daha alacaksınız. Bunlardan ilki elektrik desteği olarak biliniyor. Dar gelirli olan ve Destek programından faydalanan vatandaşın hesabına otomatik olarak tanımlanıyor. Ve çekebilmek için de elektrik faturasını alıp PTT'ye gitmek yeterli oluyor. 130 - 260 TL arasında elektrik faturası desteği sağlanıyor.

Diğer hak kazanılan ve başvuru gerekmeyen bir yardım da çocuk yardımı olarak biliniyor ve 350 TL ile 650 TL arasından ödeme gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler evdeki çocuk sayısına ve yaşanılan şehre göre değişkenlik gösterebiliyor.

PTT karta ödeniyor

Toplamda 1900 TL'ye kadar varan ödemelerden faydalanmak için başvurunuzu Aile Bakanlığına iletebilirsiniz. Başvurunuzun kabul edilmesi sonrasında tarafınıza bilgi verilecek ve düzenli ödemeler her ay PTT hesabınıza tanımlanacaktır