Apple'ın iPhone 'lar için yayımladığı iOS 17 Beta 4 sürümünde Oyun Modu ile ilgili yeni kodlar keşfedildi.

Apple, düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde macOS 14 Sonoma sürümünü tanıttı. Bu yeni işletim sisteminin en dikkat çekici yanı getireceği Oyun Modu özelliğiydi. Apple‘ın, Silicon çipleri daha da optimize ederek oyunlarda yüksek FPS sağlayan bu özelliğini iOS 17 ile iPhone ve iPad’lere getirmek istediği öğrenildi.

Apple, Oyun Modu özelliğini yalnızca macOS için duyursa da keşfedilen kod parçası ile birlikte bu özelliği iPhone ve iPad’lere de getirmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Oyun Moduyla cihazın kaynaklarının büyük bir bölümünü oyunlar için ayrılması sağlanacak. Bu özellik aynın zamadna Bluetooth bağlantısı gecikmesini de azaltacak. Yani AirPods veya farklı Bluetooth bağlantılı kulaklık kullanan mobil oyuncular için müjedli haber.

Oyun Modu ile ilgili henüz çalışmalar sürüyor. İlerleyen günlerde oyun modunun yeni ayrıntılarının çıkması bekleniyor.