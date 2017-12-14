Ethereum Rekordan Döndü! Düşüş Devam Edecek Mi?

Ethereum bir yükselip bir düşmeye başladı. Ethereum için son durum ne? Son yaşanan düşüş sonrasında dengeler nasıl değişti? Yükselme devam edecek mi?

Sanal para birimlerinin hızına yetişmek artık pek mümkün değil. Bitcoin ile başlayan trend, son aylarda birçok yeni sanal para birimi ile yoluna devam etmeye başladı. En az Bitcoin kadar konuşulan bir başka sanal para birimi ise Ethereum olarak karşımıza çıkıyor.

Hatta bu alanda ikinci sırada olarak gösterebileceğimiz Ethereum, sanal para birimlerinin değer artışından da nasibini almış ve dün itibariyle gündem olmuştu. Bitcoin’in genel piyasalarda işleme alınmasının ardından rekor seviyelere çıkan Ethereum değeriyle beraber gözler bu kez Ethereum’a çevrilmiş olsa da bugün itibariyle tersi bir durumda gündeme geldi. Öyle ki sanal para birimi bugün rekor bir düşüle %13 oranında değer kaybına uğradı.

Ethereum Yeni Rekorlar Kırabilir

750 doları bulan değeriyle beraber kendi için rekor kıran sanal para birimi, dün itibariyle Bitcoin’in en büyük rakibi olarak açıklanmıştı. Fakat 64.858 milyar dolar gibi bir piyasa değeri olduğu belirtilen sanal para biriminin bu yükselişi kısa sürdü.

Bugün sanal para biriminin %13’lük değer kaybetmesi, rekorun kapısından dönen Ethereum değerinin 690 dolar seviyelerine inmesine neden oldu. Fakat hemen belirtelim her ne kadar bugün bir kırılma yaşamış olsa da sanal paranın piyasalara girmesi nedeniyle yeniden yükselme trendinin başlayacağı belirtiliyor. Değişimin ne kadar olacağı ise başka bir soru işareti.