Türkiye’de uzun zamandır tartışma konusu olan ev hanımlarının emeklilik başvurusu son dakika gelişmeleri ile meclise girdi. Ev hanımlarının emeklilik şartı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev hanımlarına emeklilik destek projesi açıklaması sonrası tüm gözler Meclis’e çevrildi. Son yıllarda özellikle Türkiye’de kiraların fahiş fiyatlara gelmesi hükümeti yeni projelere yönlendirdi. Asgari ücrete yapılan zam sonrası kira fiyatları da aynı oranda zamlandı, hal böyle olunca bir evde tek çalışanın kira ayı ödemesi dahi imkansız hale geldi. Bu durumda ev hanımlarının emeklilik konusunu yeniden gündeme getirdi.

Aile Koruma Kalkanı programı kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen ev hanımlarının emeklilik başvurusu için detaylar ortaya çıktı. Kabine toplantısında konuşulan ev hanımlarına emeklilik müjdesi için parti kulislerinden haber geldi.

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili olarak "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisiydi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri durumunda sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek" açıklamasını yaptı.

Peki ev hanımlarına emeklilik desteği için ne kadar ödeme yapılacak?

Eğer kanun teklifi kabul edilirse ve proje hayata geçerse ev hanımlarına tamı tamına 3202 TL prim ödenecek ve ev hanımları devletten üçte biri kadar ücreti yani 1.067 TL’yi destek olarak alacak. Konuyla ilgili bir müjde daha geldi. Yatacak olan prim çocuk sayısına göre değişkenlik gösterecek. Yani çocuk sayısı arttıkça devlet desteği artacak.