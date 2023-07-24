Kadınlar evlerinin bakımı, çocuk bakımı derken, çalışma hayatına atılamamış olabilir. Bazı şartlarda devlet kadınlara yönelik bir çok destek ödemesi yapıyor. Ev hanımları destek ödemelerinin yanı sıra ihtiyaçlarını gidermek ve küçük borçlarını kapatmak adına kredilere yöneliyor. Kredi puanı olsun olmasın, bankaların ev hanımlarına sunduğu kredi kampanyaları sıklıkla merak konusu oluyor. Gelir belgesi olmadan kimi bankalar kredi paketlerini ev hanımlarına sunarken, bu ek ödemeyi alabilmek için tek şart, kredi puanı olarak şekilleniyor.

Kredi puanı 1200'ün üzerinde olan tüm ev hanımları bankaların sunduğu taze kampanyalardan faydalanabilecek. Banalar tarafından düzenlenen kredi kampanyalarına dahil olmak için SMS yeterli olmaz ise banka şubesine gitmek tek çözüm olabiliyor. 18 yaş üzeri olan her kadın, kredi puanına göre ek ödeme alabiliyor. Eğer ki başvurulan kredinin onay almaması halinde ise düzenli geliri olan kişilerden kefil rızasının alınması ile birlikte ödemeler tamamlanabiliyor.

PTT Ev Hanımına Kredi Desteği

PTT tarafından 2022 senesinin son ayında başlayan kredi desteği kampanyası hala daha devam ediyor. Ev hanımlarının özeline uygulanan bu kredi imkanından faydalanmak için sadece başvuru yeterli oluyor. Hali hazırda açık olarak seyreden kredisinin bulunmaması durumunda, belirli şartları taşıyan ev hanımlarına kredi desteği sunuluyor. PTT uzun süredir Aktif Bank işbirliği ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. 18 yaşını aşmış her birey için ayrı kampanyalar düzenleyen PTT, emeklilere özel kampanyaları ile de adından bahsettiriyor. Finansmanı Aktif Bank olan PTT ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen ev hanımının yapması gereken ise en yakın PTT şubesine gitmesi oluyor.

Denizbank Ev Hanımı Kredisi

Denizbank'ta ev hanımlarına yönelik kredi kampanyası düzenlemiş bulunuyor. Denizbank düzenlediği kampanya kapsamına dahil olabilmek için ise tek SMS yeterli oluyor. KREDIM yazıp bir boşluk bırakıp kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazarak 3280'e SMS göndermek başvurunuzun başlaması için yeterli oluyor.