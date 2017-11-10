Exynos 9810 İşlemcileri için İlk Özellikler Ortaya Çıktı

Mobil sektörün en başarılı firmalarından biri olan Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 modelleri üzerinde çalıştıklarını gösteren bilgilerle gündeme gelmişti. Yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olmasının yanı sıra, Samsung’un iPhone X modeline karşı en önemli kozu olacak olan Galaxy S9 akıllı telefonlarının içerisinde yer alacak teknolojiler içinse sürekli yeni detaylar paylaşılıyor. Son olarak telefonların içerisinde yer alacak olan işlemci modellerini ortaya çıktığını gördük. Exynos 9810 adı ile gelecek olan işlemciler CES 2018 kapsamında ortaya çıktı. İlk detaylara geçelim.

Exynos 9810 Nasıl Özelliklerle Gelecek?

İşlemcilerin yine 10 Nm üretim sürecinde üretileceği bilgisi verilmiş durumda. Buna göre Samsung’un beklenen dönüşümünü gerçekleştirdiği görüyoruz. Mimari ve sistemsel değişiklikleriyle öne çıkacak olan Exynos 9810 modelinin LTE desteğinin de oldukça öne çıkacağını göreceğiz.

İçerisinde yer alan modemlerin 6CA destekli olacağı belirtilen Exynos 9810, bu sayede 1.2 GBPS değerine kadar indirme hızlarına ulaşacak. Şu an için Exynos 9810 serisi içerisinde yer alan çekirdek sayısı ve düzeni konusunda bilgiler yer almıyor. Bunun yanında Exynos 9810 saat hızları konusunda da bilgiler yok. Tüm bunlar için açıklamaları beklemek gerekecek.