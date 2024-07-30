Yapı Kredi Bankası en fazla müşteri potansiyeline sahip bankalarının başında geliyor. Yapı Kredi Bankasından müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi.

FATURALI HAT SAHİPLERİNE TAMAMEN ÜCRETSİZ OLDU! HEMEN BAŞVURUN

Yapı Kredi Bankası’ndan faturalı hat sahiplerine müjde geldi! Adayların cep telefonu faturalarını ödemekten muaf tutulacağı açıklandı.

Faturalı hat sahiplerine müjde! Yapı Kredi Bankası yeni müşterilere özel kampanya sunuyor. Yapı Kredi Mobil uygulamasına 31 Temmuz tarihine kadar “SUPERFATURA” kodunu girenler 6 ay boyunca cep telefonu faturası ödemesinden muaf olacak.

Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip “Yapı Kredi Müşterisi Olun” adımlarını takip ederek görüntülü görüşme yoluyla müşteri olanlar bu avantajdan faydalanabiliyor. Banka fatura bedelini 300 TL’ye kadar karşılayacaktır.

KAMPANYA DETAYLARI:

Bu kampanya 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Yeni Yapı Kredi müşterileri “SUPERFATURA” kodunu kullanarak kampanyadan yararlanabilirler. Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olanlar kredi kartı başvurusunda bulunabilirler.

Kartınız onaylanıp aktif hale getirildikten sonra kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Kampanya döneminde cep telefonu faturalarının kredi kartı ile otomatik ödenmesi gerekmektedir.

Kredi kartından indirim olarak maksimum 300 TL fatura tutarı tahsil edilecektir.

Ödülleri alabilmek için en az bir geçerli kredi veya banka kartı gereklidir.

Bu kampanyadan yalnızca cep telefonu faturalarının yararlanabileceğini unutmayın.

Daha detaylı bilgi ve koşullar için Yapı Kredi ile iletişime geçebilirsiniz.