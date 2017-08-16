Football Manager 2018 Çıkış Tarihi Açıklandı

Futbol oyunları denildiği zaman her ne kadar akla PES ve FIFA serileri gelse de farklı yapısıyla beraber dikkat çeken bir yapım daha var. Football Manager serisi olarak karşımıza çıkan ve futbolun biraz daha teknik yönünü ele alan oyun serisi de en az FIFA ve PES serisi kadar ciddi bir oyuncu kitlesine sahip. Bunun yanında tıpkı diğer yapımlar gibi her sene yenilenen oyunun, son olarak Football Manager 2017 serisiyle piyasadaki yerini aldığını gördük. Geçen sene piyasaya sürülen oyun sonrasında şimdi ise serinin devam oyunu Football Manager 2018 duyuruldu.

Football Manager 2018 Ne Zaman Geliyor?

SEGA tarafından özel bir kampanyayla beraber duyurulan Football Manager 2018, bilgisayar platformları için 10 Kasım tarihinde yayınlanacak. SEGA tarafından verilen resmi bilgiyle beraber Football Manager 2018 çıkış tarihinin açıklanmasından hemen sonra, oyunun ön siparişleri de açıklandı.

Şu an ön siparişlerin açık olduğunu ve Football Manager 2018’in, 120 TL gibi bir fiyatla sipariş aldığını da ekleyelim. Football Manager 2018 oyunun duyurusunda sonra şu an en güncel olan seri FM 2017 içinse %80’lik bir indirim sunulmuş durumda. İndirimin ise sınırlı bir süre için geçerli olması bekleniyor.