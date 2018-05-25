Fortnite Yeni Rekorlarla Gündemde

Oyun dünyasında yapının değişmesini sağlayan oyunlardan biri olan Fortnite, son dönemin en popüler oyunlarından biri. Online mücadele ve hayatta kalma odaklı olan yapım, PUBG oyunuyla beraber bu alanda yeni bir dönemi başlatmış durumda.

Özellikle son yıllarda elde edilen başarının ise benzersiz olduğunu söylemek gerek. İlk defa PUBG oyununun 3 milyon oyuncu barajını geçmesinin ardından, neredeyse tüm yeni rekorlar Fortnite yapımından gelmeye başladı. Epic Games’in en başarılı yapımı olan oyunun, şimdilerde ise yeni bir rekor ile gündeme geldiğini görüyoruz.

Fortnite Gelirleri Yeni Rekor Kırdı

Bu kez rekora konu olan kısım oyunun gelirleri. SuperData Research tarafından yapılan ilk araştırma sonuçlarında oyunun 126 milyon dolar gelir elde ettiği görülmüştü. Bu rakam PUG oyunundan tam olarak 23 milyon daha fazla gelir elde edilmesi anlamına geliyordu. Şubat ayında elde edilen bu verilerin üzerinden 3 aya yakın bir süre geçmesinin ardından, yapılan son değerlendirme ise Fortnite kendi rekorunu yeniden kırmayı başardı.

Bu kez yapımın 296 milyon dolar gibi çok önemli bir gelir oranına ulaştığı ortaya çıktı. Çoklu platform desteği sayesinde hem konsol hem PC hem de mobil alandan gelir elde etmeye devam eden Fortnite için rekorlar devam ederken, PUBG ise ilk defa gerileme yaşadı. Son olarak Epic Games’in ücretsiz olarak sunmasına karşın yapımdan bu kadar yüksek oranda gelir elde etmesinde oyun içi satın alma sisteminin bir hayli etkili olduğunu da belirtelim.