Galaxy Note 8 Çift Hatlı Versiyonla Geliyor

Galaxy Note 8 akıllı telefonları için yeni bir detay daha paylaşıldı. Galaxy Note 8 çift hat desteğiyle beraber mi gelecek? İşte tüm detaylar.

23 Ağustos tarihinde tanıtımı yapılacağı kesinleşen Galaxy Note 8, Samsung sitesinde de düzenlemeler içerisinde görüntülenmeye başladı. Daha önce markanın yine Note 8 etkinliğinde tanıtacağı düşünülen yenilenmiş akıllı saat modeli, Gear Fit 2 Pro modeli için yine resmi Samsung sitesinde bir bölüm açıldığının haberini yapmıştık. Benzeri bir durum Galaxy Note 8 serisi içinde gerçekleşti. Yine Samsung sitesinde daha önce performans testlerinde gördüğümüz Galaxy Note 8 kod adının yer aldığı bir sayfa ortaya çıktı. Üstelik bu kez görülen detay beklentileri de değiştirdi.

Galaxy Note 8 Çift Hatlı Mı Olacak?

Bu detaya göre Samsung’un sayfasında Galaxy Note 8 modelinin çift hatlı olarak gösterildiği görülüyor. “Dual SIM” olarak karşımıza çıkacağını düşündüğümüz versiyonun ise ana versiyondan farklı olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen standart modelde çift hat desteği olmayacak. Bunun için kullanıcıların çift hatlı modeli alması gerekecek.

Çift hatlı modelde ise kullanıcıların fiyat farkı ödemesi gerekecek. Başka bir donanım farkı olup olmayacağını ise kesin olarak bilmiyoruz. Çift hatlı modelinde görünmesi bugün yaşanan son gelişme olmadı. Bunun yanında Samsung, merakla beklenen model için video paylaşımı yaptı.

Galaxy Note 8 Videosu Paylaşıldı

Doğrudan Samsung tarafından paylaşılan videoda ise yeni modelin tanıtım tarihi net olarak vurgulanmış oldu. Galaxy Note 8 modelinin 23 Ağustos tarihinde tanıtılacağını kesinleştiren video, yeni akıllı telefondan çok, akıllı kalem üzerinde duruyor.

Yeni phablet modeliyle beraber sunulacak olan S-Pen modelinin çok daha yetenekli ve çok daha sağlam olacağını vurgulayan Samsung’un, yeni kalemin yeteneklerini de doğrudan paylaşmadığını gördük. Geri kalan tüm detayları tanıtımda öğrenebileceğiz gibi duruyor. Tanıtımdan hemen sonra detaylı incelemeyi sitemizde bulabilirsiniz.