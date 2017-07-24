Galaxy Note 8 Kamera Teknolojisi Belli Oldu

Galaxy Note 8 akıllı telefonların kamera özellikleriyle ilgili olarak yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Note 8 akıllı telefonlarında nasıl bir kamera göreceğiz

Note serisinin yeni üyesi olacak olan Note 8 akıllı telefonlarının tanıtımına 1 aydan az bir süre kaldı. Genel olarak çok daha başarılı, çok daha sağlam ve çok daha şık bir Note modeli olarak karşımıza çıkacak olan Galaxy Note 8 modelinin tanıtımı için geri sayıma geçilince, telefonda yer alacak teknolojilerde daha fazla konuşulmaya başlandı.

Öyle ki marka bu seride ciddi değişikliklere gidecek. En büyük değişiklik ise Galaxy Note 8 kamera teknolojisinde olacak. Samsung’un ilk defa çift kamera kullanacağı model olarak lanse edilen Galaxy Note 8 akıllı telefonlarının, nasıl bir kamera sistemine sahip olacağı konusunda da net bilgiler ortaya çıktı.

Galaxy Note 8 Kameraları Çok İddialı Geliyor

Telefonların çoktan üretime girdiğini belirten ünlü KGI analisti Ming-Chi Kuo tarafından açıklanan kamera özelikleri Galaxy Note 8 modelinin bir hayli başarılı olacağını gösteriyor. Öncelikle kamera sisteminde çift arka kamera kullanımı yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kameraların birinde 13 MP bir diğerinde ise 12 MP tercihi yapıldığını göreceğiz.

6 objektif sayesinde görüntü netleme konusunda en başarılı kamera teknolojisini ortaya koyacak olan Samsung’un, 3x optik zoom sunması da en büyük ayrıcalıklarından biri olacak. Teknik açıdan oldukça başarılı olarak değerlendirilen kameraların sensörlerinde nasıl bir sistem kullanılacağı konusunda ise net bir bilgi elde edilmiş değil.

Bunun yanında Galaxy Note 8 modelinin kamera konusunda çekim teknolojileri olarak daha birçok ayrıcalık sunması bekleniyor. Muhtemelen tam manuel kontrol özelliğini görebileceğiniz çift kameranın, Galaxy Note 8 akıllı telefonlarına epey bir artı sağlayacağı kesin. Bunun yanında Galaxy Note 8 akıllı telefonlarının tüm detaylarını ve net fiyatlarını da 23 Ağustos tarihinde göreceğimizi tekrar hatırlatalım. Tanıtımdan hemen sonra telefonların tüm özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.