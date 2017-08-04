Galaxy Note 8 Pilleri Olduğu İddia Edilen Piller Ortaya Çıktı

Galaxy Note 8, akıllı telefonların en iddialı modellerinden biri olacak. Yeni seri akıllı telefonların içerisinde yer alacak olan sistemler hakkında paylaşılan tüm bilgiler bu görüşü kanıtlar nitelikte. 23 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen telefonların, sistem özellikleri ve tasarımları konusunda birçok bilgi zaten ortaya çıkmış durumda. 23 Ağustos tarihinde yapılacak olan tanıtımla beraber kesinlik kazanması beklenen tüm bu bilgilerin yanı sıra zaman zaman teknik donanımlarla ilgili de paylaşımlar yapılıyor. Bu noktada son bilgi ise telefonların pilleri hakkında oldu. Paylaşılan 3.300 mAh değerinde pillerin Galaxy Note 8 modeline ait olduğu belirtildi.

Galaxy Note 8 Nasıl Pillere Sahip Olacak?

Note 7 modelinde yaşanan olaydan sonra çok daha önem verilen konulardan biri olan telefonların pilleri konusunda paylaşılan bu görseller ise ilk görseller oldu. 3.300 mAh kapasitesinde olduğu görülen pillerin, Note 7 modelinde yaşanan olayın ardından geliştirilmiş ve maksimum güvenlik temasıyla oluşturulmuş piller olduğu da görülüyor.

Galaxy Note 8 pilleri olduğu iddia edilen bu piller hakkında detayları, Samsung’un tanıtımda vermesi bekleniyor. Galaxy Note 8 pillerinde bir kez daha sorun çıkmaması adına tüm testlerin özenle yapıldığı yönünde birçok açıklama olduğunu da hatırlatalım. Galaxy Note 8 modeline ait olduğu belirtilen pil görsellerinin doğrulanmadığını da ekleyelim. Bunun için resmi tanıtımı beklemek şart. Samsung’un daha öncesinde bir açıklama yapması beklenmiyor.