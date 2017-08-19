Galaxy Note 8 Reklam Videoları Yayınlandı

Samsung, bu senenin en önemli akıllı telefon hamlesini Galaxy Note 8 serisiyle beraber yapacak. Galaxy S8 serisiyle elde ettiği çıkışı devam ettirmek adına, marka için oldukça önemli bir rol oynayacak olan Galaxy Note 8 akıllı telefonlarından beklenti de oldukça büyük.

Markanın tüm bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağı noktasını 23 Ağustos tarihinde yapılacak olan tanıtımla beraber görmemiz mümkün olacak. Tanıtım tarihi öncesinde de telefonların ana hatlarını ortaya çıkaran paylaşımlar yapılmadı değil. Bu paylaşımlara doğrudan Samsung da katılmaya başladı.

Galaxy Note 8 Tanıtımını İşaret Eden Reklamlar

Bu kez Samsung resmi Güney Kore hesabından reklam videoları yayınladı. YouTube kanalı üzerinden yayınlanan yeni reklam filmleriyle beraber telefonların tanıtım tarihi kesinleşmiş oldu. Galaxy Note 8 tanıtım tarihi için videoda yer alan detaylar ise yeni S-Pen akıllı kalemlerini vurguluyor. Bunun dışında tanıtım tarihinin 23 Ağustos olduğu da bir kez daha belirtiliyor.

Paylaşılan iki yeni Galaxy Note 8 tanıtım filminin dışında bugün Samsung’un resmi sitesinde de yeni akıllı telefonların satış sayfasının görüntülendiğini de gördük. Yanlışlıkla paylaşılan telefonun, satış sayfasında ortaya çıkması yeni modelin, tanıtımdan hemen sonra ön siparişlere açılacağını gösteriyor. Bunun için Samsung’un stoklarını çoktan hazırladığını görmüş oldu. Geri kalan detaylara resmi tanıtım sonrasında ulaşacağız ve sitemize ekleyeceğiz.