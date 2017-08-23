Samsung’un en çok merak edilen akıllı telefonu Galaxy Note 8, sonunda tanıtıldı. Özel bir etkinlikle beraber tanıtılan akıllı telefon Galaxy Note 8’in özellikleri ise bir hayli beğeni topladı. Hem sistem özellikleri hem de tasarım özellikleri çok daha başarılı olan Galaxy Note 8’in tüm özelliklerine geçelim.

Galaxy Note 8 Tasarımı Büyüledi

Galaxy Note 8 konuşulmaya başladığı andan bu yana, yeni akıllı telefonların tasarımları konusunda tahminler vardı. Tanıtım sonrasında bu tahminler gerçek oldu. Galaxy Note 8 ekran kısmında, sadece ön kameranın bulunduğu ince bir yüzey dışında tamamen ekrandan oluşuyor. Alt kısımda ve üst kısımda bir çizgi düzeninde sunulan siyah şeritler dışında telefon kavisli full ekran yüzeyinden oluşturmakta. Ekran kasa oranı da %83.3 gibi oldukça yüksek bir değer. Bunun dışında arka kısımda da çift arka kamera ve parmak izi sensörlerini görüyoruz. Sözün kısası tasarım oldukça başarılı.

Ölçüler: 162.5 X 74.8 X 8,6 mm

Galaxy Note 8 Ekranları

Şimdi sıra çok konuşulan ekranlarda. Ekran kısmında sonsuz ekran olarak çevrilen, Infinity Display ekranları kullanıldı. Yukarı da belirttiğimiz gibi %83.3 ekran gövde oranı ve kavisli ekran sistemiyle bir araya gelen Galaxy Note 8, 6.3 inç ekran boyutuyla da sonsuz ekranları en iyi şekilde yansıtıyor.

Super AMOLED ekran teknolojisi ve Gorilla Glass 5 camlarda, en net görüntü çözünürlüğünü kanıtlamakta. 521 PPi değerinde piksel yoğunluğu ve 2960 X 1440 ekran çözünürlük değeri, Galaxy Note 8 başarısını arttıran detaylar arasında.

Galaxy Note 8 İşlemci, Bellek Teknolojisi

Teknik kısmında işlemciler dikkat çekmekte. Snapdragon 835 beklentisinin aksine, Exynos 8895 Samsung işlemcilerine yer verilmiş. Samsung işlemcilerinin hızı ise 2.5 GHz olarak sunulmuş. 8 çekirdek işlemcilerde performans konusunda isteneni verebilecek gibi duruyor. Ek olarak işlemciler, beraberinde grafik birimi olarak Mali G71 modelini sunuyor. RAM bellek miktarı içinse 6 GB bellek boyutu sunulduğunu açıklandı. 6 GB RAM bellek ve yeni nesil bellek teknolojisine, 64 GB depolama alanı gibi detaylarda ortaya çıkmış oldu.

Galaxy Note 8 Kamera

Kamera bölümünde Samsung için ilklere imza atıldı. İlk defa çift arka kamera kullanan akıllı telefonda, 12 MP çift arka kamera kullanıldığını açıkladı. f/1.7 diyafram açıklığına sahip olan ana kamera ve f/2.4 ikinci kamera kullanılıyor. Tele foto lensleri, Dual Pixel, 2x Optik Zoom sunan arka kameraları bir hayli dikkat çekecek. Ön kamera kısmında da 8 MP tercihi yapılmış. Kamera konusunda hem önde hem de arkada çok başarılı bir akıllı telefon görüyoruz.

Galaxy Note 8 Özellikleri Özet

Ekran: Super AMOLED, 6.3 inç, 2960 X 1440 piksel

İşlemci: Exynos 8895 2.5 GHz 8 çekirdek.

Bellek: 6 GB RAM bellek

Kamera: 12 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera

Pil: 3300 mAh

Sistem: Android 7.1.1

S Pen Özellikleri

Çizim için geliştirilmiş özel uç bulunduran yeni akıllı kalemde, 0,7 mm uç sunulmakta. Çizimleri çok daha rahat yapabilmek adına basınca duyarlı geliştirilen kalemler, bir hayli konuşulacak gibi.

Fiyat: 18 Eylül tarihinde satışa çıkacak Galaxy Note 8’in fiyatı 4999 TL olacak.