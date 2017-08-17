Galaxy Note 8 Tasarımını Ortaya Koyan Yepyeni Görseller

IFA 2017 kapsamında birçok yeni akıllı telefon modelinin tanıtılacağını göreceğiz. Hatta yeni modellerin tanıtımlarının çoktan başladığını gördük. Yeni Nokia 8 modelinin tanıtımı, bugün yapılan Asus Zenfone 4 serisi tanıtımı akıllı telefon heyecanını başlatmış durumda. Epey bir konuşulacakmış gibi duran yeni seri akıllı telefonlar bir yana merakla beklenen bir model daha var. Samsung’un en güncel amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy Note 8. 23 Ağustos tarihinde resmi tanıtımı yapılacak olan akıllı telefonların, yeni görselleri de ortaya çıktı.

Galaxy Note 8 Görselleri Detayları Ortaya Çıkardı

İddialara göre bu görseller Galaxy Note 8 akıllı telefonlarının tanıtım görselleri olarak değerlendiriliyor. Galaxy Note 8 modelinin son halini gösteren yeni görsellerde ise uzun süredir konuşulan detaylara yer verilmiş durumda. Yine arka kısımda çift kamera kullanıldığı yönünde iddiaları güçlendiren görseller, Galaxy Note 8 serisinin çerçevesiz ve iki yanı da kavisli ekran kullanacağını da göstermekte.

Bunun dışında, ana modelin görsellerinin yer aldığı broşürlerde yeni modelin aksesuar sınıflarının paylaşıldığını ortaya çıktı. Tanıtım için hazırlandığını düşündüğümüz tüm bu verilerin, 23 Ağustos tarihinde kesinleştiğini göreceğiz. Önümüzdeki hafta içerisinde yeni seri akıllı telefonlar tanıtıldığında, bu görsellerin içerisinde yer aldığı iddia edilen aksesuarların da tanıtıldığını görmek mümkün olacak.