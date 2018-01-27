Galaxy S9 Modelleri Aynı Karede Görüntülendi

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus akıllı telefonlarının görüntüleri ortaya çıktı. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin görselleri hangi detayları ortaya koydu?

Samsung geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının ne zaman tanıtılacağını duyurmuştu. Marka tarafından yapılan açıklama sonrasında, afiş görselleri paylaşılmış ve Galaxy S9 akıllı telefonlarının tanıtımının 25 Şubat tarihinde yapılacağı kesinlik kazanmıştı.

Samsung bu açıklamayı yapıp, yeni telefonlarını tanıtacağını kesin olarak gösterdikten sonra, markanın yeni akıllı telefonlarını bekleyen kullanıcılar da heyecanlanmaya başladı. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus akıllı telefonları hakkında merakları daha artıracak olan paylaşımlarda gelmeye başladı. Son paylaşım Evan Blass tarafından yapıldı.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Fotoğrafı Paylaşıldı

Evan Blass tarafından daha önce paylaşılan görseller, genelde nasıl bir sistem kullanılacağı yönündeydi. Şimdi ise Galaxy S9 ve Plus modelinin aynı karede yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın paylaşılmasından sonra beklenen tasarım daha da detaylanmış oldu.

Görsellere göre neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon serisinin sunulacağı dikkat çekiyor. Sadece üst bölümde kamera kısmı için ayrılmış alan sunulmuş. Ön kameranın yanı sıra, farklı bazı sensörler bulundurduğu da görülen bu alan, iPhone X modelinde olduğu gibi bir bölümde değil, tüm alanda uygulanmış. Bir nevi Note 8 akıllı telefonlarının tasarımına benzer bir tasarım var. Samsung’un yeni akıllı telefonları için tüm tasarım bilgilerini ve teknik özellik bilgilerini 25 Şubat günü detaylandıracağız.