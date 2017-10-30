Galaxy S9 Modelleri için Yeni Konseptler Paylaşıldı

Galaxy S9 akıllı telefonları için yeni bir çalışma paylaşıldı. Galaxy S9 için hazırlanan çizimlerde nasıl detaylar var? Konsept çalışması neleri gösteriyor?

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi olması beklenen Galaxy S9 akıllı telefonları için hazırlıklar çoktan başladı. Markanın önemli değişiklikleri sunacağı model olarak öne çıkması nedeniyle bir hayli merak edilen Galaxy S9 akıllı telefonlarının, son olarak ekran sistemi hakkında bilgiler paylaşılmıştı. Telefonların ekran üzerinden parmak izi sistemini destekleyeceği ve bu sayede de parmak izinin ekran üzerinden alınmasının sağlanacağı son iddia olmuştu. Hatta bu iddia için belli başlı patent görselleri bile paylaşıldı. Tüm bunların ardından ise telefonların fabrika çizimleri olduğu iddia edilen yeni çizimler ortaya çıktı.

Galaxy S9 Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Bu kez biraz daha erken tanıtılması beklenen akıllı telefonların, tasarım kısmında da belli sınırları aşacağı düşünülüyor. Tamamen çerçevesiz ve kavisli bir ekrana sahip olacağı konuşulan Galaxy S9 modelinin, hazırlanan son konsept çalışması da bu iddiaları doğruluyor. Parmak izi sensörlerinin ekranda yer aldığı konsept çalışmalarında, kamera sisteminin ise dikey çift kamera şeklinde kullanıldığını görüyoruz.

Üst üste sıralanmış olan kameraların ne kadar başarılı olacağı konusunda ise henüz bir detay yok. Ön kamera kısmı için özel ayrılmış alanı bulunacağının vurgusu yapılan Galaxy S9 konsept çalışmasıyla ilgili görselleri de haberimizde bulabilirsiniz. Yeni model ile ilgili resmi bilgiler geldiğinde sitemizde yer vereceğiz. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için şimdiden beklentilerin oldukça yüksek olduğu da bir gerçek.