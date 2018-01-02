Galaxy S9 ve S9+ için En Net Görüntüler Geldi

Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonları için en net görseller yayınlandı. Galaxy S9 ve S9+ modelleri nasıl bir tasarımla gelecek? Yeni modelin son görselleri!

Samsung’un bu yıl çıkması beklenen yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve S9+, markanın şimdiye kadar tanıttığı modeller içerisinde en iddialı olan seriler olacak. Değişiklik bazında, şok edecek bir gelişme beklentisi yok ancak Galaxy S9 ve S9+ telefonlarının tasarım konusunda istenen değişiklikleri bandıracağı düşünülüyor. Şimdiye kadar paylaşılan taslak görüntülerinde de bunu net bir şekilde görmek mümkün oldu.

Fakat şu ana kadar genelde “taslak” görüntülerini gördük. Beklenen değişikliklerin uygulanacağı ise bugün paylaşılan gerçek görsellerle beraber ortaya çıktı. Çin kaynaklı olarak paylaşılan görseller Galaxy S9 ve S9+ detaylarını ortaya koydu.

Galaxy S9 ve S9+ Şaşırtmayacak

Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarının beraber görüntülendiği görselde, modellere ilişkin çok önemli detaylarında ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle kamera beklentileri ortaya çıkmış oldu. Ortalanmış kamera sistemi kullanacağı görülen telefonlardan, S9 modelinde tek arka kamera bulunduğu görülüyor. Galaxy S9 Plus serisinde ise çift arka kamera kullanıldığını görmekteyiz. Her iki modelde de parmak izi sensörleri ise kameraların altında yer alıyor. Bu da yeni bir soru işaretini akla getirmedi değil.

Parmak İzi Sensörleri İçin Durum Karışık!

Daha önce parmak izi sensörlerinin ekrana entegre olacağı düşünülüyordu. Ancak bu görsellere göre bakacak olursak parmak izi kameranın altında ve arka kısımda. Snapdragon 845 sonrasında ekrana entegre parmak izi sisteminin oldukça öne çıkmasına rağmen, son gelen görsellerin şimdilik hayal kırıklığı yarattığını görüyoruz.

Bunun dışında elde edilen bir detay yok. Fakat tasarım konusunda beklentileri karşılayan çok ufak oynamaların olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Bu hamlelerin Samsung’a neler kazandıracağını ise tanıtımda sonra görmemiz mümkün olacak. İddialı modellerin geleceği kesin ancak yeterli olacak mı? Beklemek gerek. En azından fiyat konusunda kullanıcıların çok daha fazla tercih edeceği bir seri beklentimiz olduğunu belirterek bitirelim.