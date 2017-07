Game of Thrones 7.Sezon 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Efsane haline gelen dizi Game of Thrones, 7.sezon 3. Bölüm fragmanıyla gündem oldu. İşte merakla beklenen Game of Thrones 7.sezon 3. Bölüm fragmanı!

Dizi dünyasının aranan serilerinden biri haline gelen Game of Thrones, şimdilerde 7.sezonuyla yoluna devam ediyor. Her sezonundan daha çok ilgi çeken Game of Thrones 7.sezon ilk bölümüyle rekor izlenme rekorları da kırmayı başarmıştı. İlk bölümünün ardından bugün itibariyle ikinci bölümü yayınlanan dizinin, yine izleme rekorları kırdığı ortay çıktı. Artık her bölümü merakla beklenen dizinin ikinci bölümünün ardından Game of Thrones 7.sezon 3. Bölüm fragmanı da yayınlandı.

Game of Thrones 7. Sezon 3. Bölüm Yeni Fragman

Dizide temponun bir hayli artış gösterdiği görülen yeni fragmanla beraber adeta hikayenin beklenen aksiyon seviyesine ulaştığı görülüyor. Diğer sezonlara göre çok daha heyecanlı geçmesi beklenen Game of Thrones 7.sezon için yayınlanan yeni fragmanda beklentileri yine arttırmış oldu. Şimdiden ilgi odağı olan 29 saniyelik fragmanın içeriği hakkında daha fazla bilgi vermeden doğrudan dizinin takipçilerinin merakla beklediği fragmanı paylaşalım.

Game of Thrones 7.sezon 3. Bölüm İlk Fragmanı