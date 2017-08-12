Gear Fit 2 Pro Samsung’un Sitesinde Görüntülendi

Gear Fit 2 Pro akıllı saatleri için ilk bilgiler gözüktü. Gear Fit 2 Pro akıllı saatleri Samsung tarafından doğrulandı mı? İşte yeni detaylar.

Samsung, Note 8 akıllı telefonlarıyla beraber yeni seri akıllı saatlerini de tanıtacak. Markanın yeni seri akıllı saatlerini tanıtacağı iddiası da aslında yeni değil. Galaxy S8 akıllı telefonlarının tanıtımından sonra yeni bir akıllı saat iddiaları zaten görülmüştü. Merakla beklenen akıllı saatler içinde sonunda detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu kez Gear modeliyle Fit modelinin özelliklerini yansıtacak olan yeni bir akıllı saat söz konusu. Üstelik bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre Samsung’un sitesi üzerinden yeni akıllı saat, Gear Fit 2 Pro adıyla görüntülendi.

Gear Fit 2 Pro Modeli Mi Geliyor?

Samsung’un sitesinde görüldüğü belirtilen Gear Fit 2 Pro akıllı saatlerinin özellikleri konusunda ise neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor. Gear Fit 2 Pro içerisinde nasıl bir işlemci modeli bulunacak? Gear Fit 2 Pro teknik özellikleri neler olacak? Henüz bilgimiz yok. Saatlerin doğrulandığını da söylemek zor.

Fakat tüm bunlara rağmen Gear Fit 2 Pro konusunda ortaya atılan yorumlara bakacak olursak, bu kez saat spor koçluğu konusunda eşsiz sistemlere sahip olacak. Muhtemelen Note 8 akıllı telefonlarıyla beraber göreceğimiz Gear Fit 2 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıkarsa, yazımızı da güncelleyeceğiz. Şu an için Samsung’un sitesinde elde edilen isim bilgisi dışında bir bilgi yok.