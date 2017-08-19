Google Filigranları Otomatik Kaldıran Algoritma Geliştirdi!

Google araştırma ekibi görsellerden filigranları otomatik olarak kaldırmaya yarayan bir algoritma geliştirdiler. İşte Google'ın o algoritması ve detayları!

Google araştırmacıları her geçen gün yenilikleriyle ve buldukları çeşitli çözüm yöntemleriyle karşımıza çıkıyorlar. Google araştırmacılarının bu sefer ortaya koydukları çalışması ise filigranlı görsellerdeki filigranları otomatik olarak kaldırmaya yarayan bir algoritma oldu.

Görsellerde gördüğümüz filigranlar genellik marka bilinci oluşturmak ve görsellerin izinsiz kullanılmasının önüne geçmek için görsellere ekleniyorlar. Ancak Google araştırmacılarının yeni geliştirdiği algoritma özellikle stok görsel işini yapanların korkmasına neden olacağa benziyor. Peki Google’ın yeni algoritması tam olarak ne yapıyor?

Google’ın Algoritması, Filigranları Saniyeler İçerisinde Otomatik Siliyor

Görsellerdeki filigranlar daha önceleri Photoshop ile daha uğraştırıcı bir şekilde de olsa kaldırılabiliyordu. Ancak bu çok fazla zaman alıyordu. Photoshop ile filigranların nasıl kaldırıldığını şu videodan görebilirsiniz:

Google araştırmacıları ise yeni geliştirdikleri algoritma sayesinde görsellerdeki filigranları hızlı ve herhangi bir insan müdahalesi olmadan otomatik bir şekilde kaldırmanın yolunu bulmuş oldular. Google’ın açıklamasına göre bu algoritma özellikle birçok görselde tekrarlanan aynı şekildeki filigranların nasıl tanımlandığını anlıyor ve hassas bir şekilde bu tanımdan yola çıkarak ayarlar yapıp filigranı ortadan kaldırıyor.

Tali Dekel ve Michael Rubinstein ise “Eğer benzer bir filigran çok sayıda görsel üzerinde kullanılmışsa bu filigran görseller üzerinde bir iz ve gürültü bırakıyor. Bunlar aracılığıyla basit bir görsel işleme operasyonu yapılarak filigranın kalıbı ortaya çıkarılıyor.” Google’ın algoritmasını bu şekilde açıklıyorlar.

Google’ın filigranlı görsellerden filigranları otomatik kaldırmaya yarayan bu algoritması bakalım nasıl bir yankı bulacak? Google’ın algoritması eğer bir önlem almazlarsa özellikle ücretli görsel satıcılarını etkileyeceğe benziyor.