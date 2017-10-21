Google raporuna göre şifrelenmiş bağlantı kullanımı artıyor

Şifrelenmiş bağlantı(HTTPS) kullanan internet sitelerinin sayısı Google verilerine göre artış gösterdi. İşte Google'ın HTTPS ile ilgili raporunun detayları!

Teknoloji ve internetin öncü isimlerinden Google, son yıllarda internet sitelerinde ve internete bağlanan cihazlarda varsayılan olarak şifrelenmiş bağlantıların(HTTPS) kullanımını artırmaya çalışıyor. Şifrelenmiş bağlantılar sayesinde alıcılar(sunucular) ve vericiler(kullanıcılar) arasındaki veri trafiği 3.şahıs veya şahıslara ulaşmadan doğrudan korumalı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Google yayınladığı raporda HTTPS kullanım oranının bu kapsamda yüzde 89’lara çıktığını açıkladı. Şu anda yüzde 89 olan bu oran 2014 yılı başlarında ise sadece yüzde 50 seviyesindeydi. İlk 100’e giren internet sitelerinin HTTPS kullanım oranı da bu yıl içerisinde artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl ilk 100 internet sitesinin sadece 37 tanesi HTTPS kullanırken bu yıl sayı 71’e yükseldi. ABD’de Google Chrome kullanarak internete giren kişilerin yüzde 73 oranında şifrelenmiş sayfalara girdiği de Google’ın açıklamaları arasında yer alıyor.

Google, Chrome üzerinden HTTPS ile yapılan ziyaretlerin grafiğini de paylaştı. Google’ın paylaştığı bu grafikte de HTTPS kullanım oranının artışı rahatlıkla gözlenebiliyor.

Google’ın HTTPS kullanmayan siteleri algoritmasının içinde nasıl değerlendirdiği tam olarak bilinmese de birçok internet sitesi Google’ın HTTPS’yi dikkate aldığını açıklamasından sonra HTTPS’ye geçti. İlerleyen dönemlerde HTTPS’ye geçiş yapmayanların da geçiş süreçlerini tamamlamaları bekleniyor.