Hande Yener’in Yeni Klibi YouTube’da!

Yaptığı şarkılarla adından söz ettirmeyi başaran Hande Yener'in yeni şarkısı Beni Sev, klibi ile birlikte YouTube'da yerini aldı. İşte Hande Yener'in yeni şarkısı Beni Sev ve şarkının klibi!

Sevilen şarkıcı Hande Yener’in Beni Sev isimli şarkısı için çekilen klip YouTube’da yayınlandı. Yayınlamasının ardından geçen bir günlük sürede yaklaşık 600 bin izlenme alan klip bir hayli sevilmişe benziyor.

Hande Yener’in yeni şarkısının sözleri ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’ye ait. Şarkının müziği ve düzenlemesi ise Devrim Karaoğlu’nun imzasını taşıyor.

Hande Yener – Beni Sev Sözleri

Gel bu hayat seninle güzel

Ömür boyu bekledim

Masal yaşat bana

Yer etmesin acılar

Gelinir gidilir sevilir

Bu aşkın yolu belli

Hayal ettim seni

Beni sev beni sev

Beni sev

Yoluna yoluna

Delirdim uğruna

Ben bu gece sana özel

Bi şarkı besteledim

Seni sana yazdım

Sevişmeler imgeler

Söylenir beklenir kim bilir

Bu aşkın yolu belli

Hayal ettim seni

Beni sev beni sev

Beni sev

Yoluna yoluna

Delirdim uğruna

Anlaşılan o ki Hande Yener’in yeni şarkısı Beni Sev ilerleyen dönemlerde de YouTube’da ve diğer platformlarda izlenmesini hızla artırmaya ve sevilmeye devam edecek. Biz de şimdiden hayırlı olsun diyelim. 🙂