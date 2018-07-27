Hande Yener’in Yeni Klibi YouTube’da!

Sevilen şarkıcı Hande Yener’in Beni Sev isimli şarkısı için çekilen klip YouTube’da yayınlandı. Yayınlamasının ardından geçen bir günlük sürede yaklaşık 600 bin izlenme alan klip bir hayli sevilmişe benziyor.
Hande Yener’in yeni şarkısının sözleri ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’ye ait. Şarkının müziği ve düzenlemesi ise Devrim Karaoğlu’nun imzasını taşıyor.
Hande Yener – Beni Sev Sözleri
Gel bu hayat seninle güzel
Ömür boyu bekledim
Masal yaşat bana
Yer etmesin acılar
Gelinir gidilir sevilir
Bu aşkın yolu belli
Hayal ettim seni
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Ben bu gece sana özel
Bi şarkı besteledim
Seni sana yazdım
Sevişmeler imgeler
Söylenir beklenir kim bilir
Bu aşkın yolu belli
Hayal ettim seni
Beni sev beni sev
Beni sev
Yoluna yoluna
Delirdim uğruna
Anlaşılan o ki Hande Yener’in yeni şarkısı Beni Sev ilerleyen dönemlerde de YouTube’da ve diğer platformlarda izlenmesini hızla artırmaya ve sevilmeye devam edecek. Biz de şimdiden hayırlı olsun diyelim. 🙂