Hava Soğumalı Nubia Red Magic Oyuncu Telefonu Tanıtıldı! Tüm Özellikler

Bir telefon ne kadar sıra dışı olabilir? İşte bunun cevabını veren yeni oyuncu telefonu Nubia Red Magic ve Nubia Red Magic modeliyle ilgili tüm tasarım detayları!

Akıllı telefonların yavaş yavaş yeni bir döneme girdiğini görüyoruz. Ardı ardına oyuncu akıllı telefonları tanıtılmaya başlandı. İlk modeli Razer Phone akıllı telefonlarıyla gördük. Daha sonra oyuncu telefonu fikrini Xiaomi pekiştirdi ve Black Shark akıllı telefonlarını duyurdu. Asus ve Sony’nin de bu konuda beklenen telefonları varken, sürpriz bir adımda ZTE Nubia tarafından geldi. Yeni oyuncu serisi akıllı telefonlar Nubia Red Magic modeli tanıtıldı. Özellikler ve tasarım ise bir hayli konuşulacak cinsten.

Nubia Red Magic Tasarımı Nasıl?

ZTE bünyesinde birçok akıllı telefon sunan Nubia serilerine eklenen telefon, tasarım kısmında oyuncu ruhunu yansıtmakta. Telefon ön kısımda oldukça geniş bir ekran alanıyla dikkat çekiyor ve nerdeyse hiçbir çerçeve alanı yok. Buna karşın arka kısımda ise asıl tasarımı hareketlendiren kısım. Köşelerden orta kısma doğru uzanan renkli çizgilerle zenginleştirilen arka kapak tasarımının en can alıcı noktası ise ortada yer alan aydınlatma çubuğu.

Tam orta kısma konumlandırılmış uzun ince aydınlatma çubuğu RGB renklerini sunuyor ve telefonun bir hayli ilgi çekici gözükmesini sağlıyor. Bu bölümün hemen üstünde ise bir sensör ve üst kısımda tek arka kamera yer alıyor. Boyutları 158.10 X 74.90 X 6.85 olarak açıklanan telefon, sadece 185 gram ağırlığında.

Nubia Red Magic Ekran Özellikleri

Tasarımın hemen sonrasında yeni modelin ekran kısmından söz edelim. Bu kısımda yine özelleştirilmiş teknolojileri görüyoruz. LTPS IPS LCD ekran kullanan Nubia Red Magic, 18:9 ekran görüntü oranı sunuyor ve %78.19 gibi bir ekran gövde oranına sahip. 6 inç boyutunda olan ekranların çözünürlük değeri ise 1080 X 2160 piksel olarak açıklandı. Ayrıca bu modelin piksel yoğunluğunun da 430 PPi olduğu açıklandı. Ekran kısmında son olarak korumanın AGC Dragontrail ile sağlandığını söyleyelim.

Nubia Red Magic Teknik Özellikler

Teknik kısımda da oyuncu serilerine yakışır bir telefon görüyoruz. Nubia Red Magic modelinde, Snapdragon 835 model işlemciler kullanılıyor. Saat sınırı bulunmayan işlemciler, 2.45 GHz hıza çıkabiliyor. 8 çekirdek işlemcinin ilk 4 performans çekirdeğinde 2.45 GHz Kryo 280 kümeleri, diğer çekirdek kümesinde ise 1.9 GHz Kryo 280 kümelemesi bulunuyor. Grafik biriminde ise oyunların öne çıkmasını sağlayan Adreno 540 serisi kullanılmış durumda.

Yine RAM bellek kısmında performansı öne çıkarak LPDDR4x teknolojisinde 8 veya 6 GB iki farklı RAM bellek seçeneği sunuluyor. Depolama alanı da RAM bellek seçimine göre değişebiliyor. Depolama teknolojisi de UFS 2.1 ekleyelim.

Nubia Red Magic Kamera Sistemleri

Kamera konusunda da iyi bir seriden söz ediyoruz. Modelin arka kamerasında çift tonlu flaşa kullanan 24 MP, f/1.7 diyafram açıklıklı kamera bulunuyor. 6P lensli kamerada Samsung sensörler kullanılıyor ve 4K çekim yapılabiliyor. Yine yavaş çekim ve Time Lapse desteği mevcut.

Ön kısımda ise f/2.0 açıklığında 8 MP kamera kullanılıyor. Ön kamerada SK hynix HI-846 sensörleri bulunuyor ve Full HD çekim yapılabiliyor. Nubia Red Magic kamera kısmında da oldukça başarılı.

Nubia Red Magic Oyun Özel Sistemler

Telefonda oyuna özel bazı sistemlerde var. Telefonun içerisinde yer alan özel yazılımlar bir yana, telefonda bir oyun tuşu var. Bu tuşa bastığınız zaman telefon oyun moduna geçiyor ve bildirimlere kadar düzenlemeler yapılıyor. Cihazdan maksimum performans alınması sağlanıyor. Soğutma sisteminde ise özel bir hava soğutma teknolojisine yer veriliyor. Rakiplerde sıvı soğutma gördüğümüzü hatırlatalım. 3800 mAh değerinde batarya kullanan telefon, Android Oreo 8.1 kullansa da Nubia Red Magic için özel bir arayüzü sunuluyor.

Nubia Red Magic Ekstralar

4G VoLTE, WiFi 802.11ac dual-band (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C destekleri. Tüm bu özelliklerle yeni modelin çıkış tarihi 25 Nisan olarak açıklandı. Fiyatlarda ise 6 GB RAM bellek kullanan model için 399 dolar, 8 GB RAM bellek kullanan model için 479 dolar açıklaması yapıldı.