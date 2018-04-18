Hayat Kurtaran Bluetooth Kulaklıklar

Günlük hayatımızda cep telefonları ailemizden, arkadaşlarımızdan yani en yakınımızdan daha yakın artık bize. Özellikle iş hayatında, araba kullanırken ya da okul hayatında sürekli telefon görüşmeleri yapan kişiler için cep telefonlarını kullanmak eziyet haline dönüşebiliyor. Bir

Günlük hayatımızda cep telefonları ailemizden, arkadaşlarımızdan yani en yakınımızdan daha yakın artık bize. Özellikle iş hayatında, araba kullanırken ya da okul hayatında sürekli telefon görüşmeleri yapan kişiler için cep telefonlarını kullanmak eziyet haline dönüşebiliyor. Bir de trafik kazalarının büyük çoğunluğunun en önemli sebebinin telefon görüşmeleri olduğunu düşünürsek.

Kablosuz bluetooth kulaklıklar telefon görüşmelerimizi keyifli hale getirirken aynı zamanda bize daha fazla hareket kabiliyeti sunuyor. Mikrofon ve hoparlörü bulunan bluetooth kulaklıklar, kulağa sabitlenerek telefon görüşmelerini kulağa direkt olarak aktarıyor. Böylece görüşmelerimizi ertelememize gerek kalmadan sporda, yolda, evde iş yaparken, araba sürerken her ortamda rahatlıkla konuşabiliriz. Birden fazla iş yapabildiğimiz için zamandan tasarruf etmiş oluruz. Bluetooth kulaklıkları kullanabilmemiz için öncelikle telefon ve kulaklığımızın bluetooth girişleri açık olmalıdır. Aralarında bağlantı kurarak kulaklığı aktif hale getirmiş oluruz. Sonrasında gelen aramaları kulaklığın üzerindeki tek tuştan açıp kapatabiliriz. Ancak kulaklığın verimli bir şekilde kullanılabilmesi için telefon ile cihaz arasında 10 metreden daha az olmalıdır. Bu tür kulaklıklar kablo olmadığı için herhangi bir karışıklık yaşanmaz. Ayrıca cihazlar dahili pille çalıştığı için önceden şarj edilmesi gerekiyor. Bluetooth kulaklıkların bir diğer avantajı da müzik dinlemenin konforundan gelir. Burada da kablo sorunu yazamadığımız için telefonumuzdaki ses dosyalarını radyasyon almadan kullanabiliyoruz. Kaliteli ve konforlu bir kulaklık deneyimi yaşayabiliyoruz. Ancak bir detay var ki, bu son derece önemlidir. Tercih ettiğimiz kulaklığın müzik dinleme özelliğinin olmasıdır. Bazı kulaklıklar sadece telefon görüşmelerine izin verirken bazı modellerin müzik dinleme özelliğinin de olması gerekiyor. Kullanıcıların öncelikli özelliği müzik dinlemek ise iki kulağa da takılan stereo özelliği olan modelleridir. Müzik dinleme özelliği olanların farklı özellikleri bulunuyor.

Kulaklıkların üzerinden parça değiştirme seçeneği olabiliyor. Telefon ile tam senkronizasyon sağlandığında müzik dinlemek çok daha keyifli oluyor. Farklı markaların özel niteliklere sahip pek çok kulaklık modeli bulunuyor. MediaMarkt internet sitesinden bluetooth kulaklık modellerini inceleme fırsatı bulabiliyoruz. Kulaklıkların özelliklerini ve fiyatlarını detaylı bir şekilde buradan görebildiğimiz gibi aynı zamanda satın alma imkanımız da oluyor. Böylece ihtiyaçlarımız doğrultusunda doğru bir şekilde yapabiliriz.