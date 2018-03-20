HTC Desire 12 ve Desire 12+ Tanıtıldı! Özellikler ve Fiyat Nasıl?

HTC Desire 12 ve Desire 12+ akıllı telefonlarının tanıtımı yapıldı. HTC Desire 12 ve Desire 12+ nasıl özelliklerle geliyor? HTC Desire 12 ve Desire 12+ için tüm detaylar.

Google tarafından mobil bölümünün satın alınmasının ardından, sessizliğe bürünmesi beklenen HTC, tam tersi bir hamle yaparak HTC Desire 12 ve Desire 12+ akıllı telefonlarını tanıttı. Uzunca bir süredir beklenen akıllı telefonların tanıtımıyla beraber bazı sürprizlerde yapıldı. Sözü uzatmadan HTC Desire 12 ve Desire 12+ modellerinin özelliklerine geçelim.

HTC Desire 12 ve Desire 12+ Tasarımı

Orta ve giriş segment akıllı telefonlar arasında yer alacak olan HTC Desire 12 ve Desire 12+ akıllı telefonlarının tasarım kısmında başarılı modeller olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen metal çerçeveye sahip olan telefonların, arka yüzeylerinde akrilik cam yüzeyine yer verilmiş durumda.

HTC Desire 12 modelinin köşeye konumlandırılmış olan tek arka kamera yer alıyor. Ön kısımda ise daha ince çerçeveler ve sanal tuşlar yer alıyor. Bunun dışında diğer akıllı telefon modeli olan HTC Desire 12+ serisinde ise çift kamera bulunuyor. Yine köşeye konumlandırılmış olan kameralara ek olarak bu kez parmak izi sensörleri de bulunuyor.

HTC Desire 12 ve Desire 12+ Teknik Özellikleri

Telefonların teknik özelliklerinden bahsedelim. Ana modelde MediaTek MT6739 işlemcileri yer alıyor. 1.5 GHz işlemci hızına sahip olan işlemcilerin yanında PowerVR Rogue GE8100 grafik biriminin kullanıldığı akıllı telefonların 2 ve 3 GB RAM bellekli iki farklı model olarak geleceği açıklandı.

Bunun dışında telefonların f/2.2 diyafram açıklığın da 13 MP arka ve f/2.4 diyafram açıklığı 5 MP ön kamera barındırdığı görülüyor. Android Nougat işletim sistemi, 2730 mAh değerinde bataryasıyla beraber gelen akıllı telefonların ekran kısmında ise 5.5 inç boyutuna sahip olduğu görülüyor. 1440 X 720 çözünürlük destekli 2,5D kavisli ekranların, 18:9 ekran oranı sunduğunu da ekleyelim.

HTC Desire 12+ akıllı telefonlarında ise Snapdragon 450 işlemcilerine yer veriliyor. Adreno 506 GPU grafik birimi kullanan akıllı telefonların 3 GB RAM bellek miktarına sahip olduğu görülüyor. Çift kamera kullanan modelde 13 MP değerinde ana kamera ve 2 MP değerinde de ikinci kamera bulunuyor. Ön kamera kısmında ise f/2.0 diyafram açıklığında 8 MP ön kamera bulunuyor. Bunun dışında ekran kısmında da 6 inç ekran boyutu kullanıldığını görüyoruz.

HTC Desire 12 ve Desire 12+ Fiyatı

Her iki modelin fiyatı da açıklanmış durumda. Ana modelde 200 Euro gibi bir fiyat olacağı belirlendi. Bunun dışında Plus modelin fiyatı ise 250 Euro olarak açıklandı.