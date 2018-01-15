HTC U11 EYEs Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

HTC U11 EYEs modeli tüm özellikleriyle beraber ortaya çıktı. HTC U11 EYEs modelinin tanıtımı sonrasında dikkat çeken özellikler neler oldu? HTC U11 EYEs için tüm bilgiler.

Yeniden akıllı telefon dünyasında kendisini kanıtlamaya çalışan HTC, bugün yeni bir model daha tanıttı. Markanın yeni akıllı telefonu HTC U11 EYEs modeli olarak karşımıza çıktı ve bu serinin başarılı modellerinden biri ile karşılaştık. Söze daha fazla uzatmadan telefonun özelliklerine ve tasarım detaylarına geçelim.

HTC U11 EYEs Tüm Tasarım Detayları

Yeni akıllı telefonlarda dikkat çeken bir tasarım söz konusu. HTC 11 modelinde kullanılan tasarıma oldukça benzer bir tasarıma sahip olan seri, ön kısımda geniş bir ekran, ince çerçeveler ve arka kısımda da tek arka kamera ve parmak izi sensörleri bulunuyor. Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında genel olarak başarılı bir yapı olduğunu belirterek özelliklere geçelim.

HTC U11 EYEs Ekranları

Ekran kısmında çok daha ince çerçeveli bir modelin artılarını görüyoruz. 5.99 inç ekranları barındıran akıllı telefonların, 18:9 ekran oranına sahip olduğunu belirtelim. HTC U11 EYEs akıllı telefonlarında sunulan çözünürlük değeri ise Full HD+ olarak açıklandı.

HTC U11 EYEs Tüm Özellikler

Orta segment akıllı telefon modellerinden biri olan HTC U11 EYEs, Snapdragon 625 işlemcileriyle beraber geliyor. Orta segment işlemcilerin yanı sıra bellek miktarı konusunda ise 4 GB RAM bellek kullanıldığı açıklandı. Depolama alanı ise 64 GB olarak açıklandı. Genel sistem özelliklerine baktığımız zaman yeni seri akıllı telefonların orta sınıfın iyi üyelerinden biri olacağını görüyoruz. Bunun dışında 3930 mAh bataryalarının da HTC U11 EYEs akıllı telefonlarının dikkat çeken özelliklerinden olduğunu ekleyelim. Ayrıca bu model IP67 sertifikasına da sahip.

HTC U11 EYEs Kamera

Yeni modelin kamera özelliklerini ayrıca ele almak gerekecek. Bu modelde çift arka kamera olmasa da ön kısımda çift kamera kullanımı yapılmış durumda. 5 MP değerinde çift ön kamera kullanan telefon, f/2.2 diyafram açıklıklı kameralarla beraber 80 derece görüş açısına kadar çekim yapabiliyor. HDR destekli selfie kameraların artıları oldukça fazla.

Arka kısımda da 12 MP değerinde tek bir kamera yer alıyor. 4K çekim yapabilen UltraPixel 3 teknolojili arka kameraların, OIS odaklamaları da bulunmakta.

Bu özelliklerle beraber telefonun fiyatı ise 465 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat Çin fiyatı. Diğer ülkelerde 505 dolar üzerinden satış olacak.

Özet

İşlemci: Snapdragon 625

Ekran: 5.99 inç Full HD+ 18:9

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Kamera: 5 MP çift ön kamera, 12 MP tek arka kamera

Pil: 3930 mAh